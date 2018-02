Cloppenburg „Die Landwirte sind bereit, ihren Beitrag zu leisten.“ Hermann Hermeling, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen, sagte am Mittwoch bei der Eröffnung des 8. Fachforums Schwein in der Cloppenburger Münsterlandhalle den Einsatz seinen Berufsstandes beim Tierschutz, beim umsichtigen Einsatz von Medikamenten und bei der Lebensmittelsicherheit zu.

Dieses sei angesichts der intensiven gesellschaftlichen Diskussion geboten und ende auch nicht beim effizienten Einsatz von Nährstoffen bei der Aufzucht von Schweinen. „Da müssen wir schon seit dem Sommer 2017 genau hinschauen“, meinte der Schweinemäster aus dem emsländischen Salzbergen. Höhere Nährstofffrachten müssten reduziert werden. Eine effektive – letztlich geringere – Fütterung sei eine Lösung, denn „was wir nicht verfüttern, geht in die Gülle. 2019 komme das Kastrationsverbot hinzu, dann das Kupierverbot für Schwänze. Und schließlich müsste auch das Magdeburger Kastenstandsurteil mit breiteren Liegeplätzen für die Sauen umgesetzt werden. Nottötungen, die zu 70 Prozent nicht fachgerecht sind, seien in der Diskussion, auch die Abferkelanlagen und das staatliche Tierwohllabel, „Das sind riesige Aufgaben, die wir schultern müssen“, meinte Hermeling. „Das geht alles auf einmal nicht“, meinte er. Es gehe auch nicht ohne wissenschaftliche Begleitung. „Mit Bedacht und nachvollziehbar“ müssten die vielen neuen Aufgaben für die Schweinehalter angegangen werden. „Es ist doch keinem damit gedient, wenn die Betriebe nicht mitgehen.“

Aber letztlich seien auch die Bauern auf die Toleranz der Bevölkerung angewiesen. So lehne sich das Programm des Cloppenburger Fachforums eng an die gegenwärtigen Probleme und die gesellschaftliche Diskussion an. „Wir müssen heiße Fragen stellen und mit den Antworten besser werden.“

Dr. Heiko Janssen, LWK-Fachreferent, stellte erste Ergebnisse eines Forschungsprojektes zu alternativen Haltungssystemen vor. „Erste Auswertungen zeigen, dass die getestete Freilaufbucht die höchsten Ferkelverluste aufweist.“ Um dem zu begegnen, seien weitere Untersuchungen zur zeitweisen Fixierung der Sau nötig, betonte Prof. Dr. Nicole Kemper, Dozentin an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Die Gesundheit der Tiere und damit die Lebensmittelqualität ließen sich auch anhand von Organbefunden feststellen, meinte Dr. Friedrich Delbeck, LWK-Experte für Schlachttieruntersuchung. „Diese Informationen erlauben wertvolle Rückschlüsse auf Defizite im Fütterungs- und Haltungsmanagement“.

Eine Erhöhung der anzugebenden Nährstoffüberschüsse erwartet Hans-Jürgen Technow, LWK-Landtechnikberater. Deshalb sei in den Veredelungsbetrieben mehr Effizienz beim Umgang mit Nährstoffen nötig. Größere Mengen und zunehmende Transportentfernungen steigerten die Kosten für die Lieferung der Nährstoffe in Ackerbauregionen. Gülleaufbereitungsverfahren seien deshalb immer interessanter.

Die Fütterung biete Möglichkeiten, die Nährstoffeffizienz von Schweinen zu erhöhen, berichtete LWK-Expertin Andrea Meyer. Wie weit sich Stickstoff und Phosphor noch ohne Nachteile reduzieren ließen, müssten weitere wissenschaftliche Untersuchungen klären. „Aber die Fütterung nach Bedarf des Tieres bleibt immer das Ziel.“

Einen Bericht aus der Praxis gab André Stratmann, Schweinehalter aus Bühren. Immer bedeutender werde die Nutzung von Organbefunddaten. Stetige Auswertungen seien sinnvoll.

Das Fachforum wurde wieder von weit mehr als 3000 Interessierten besucht. Die Diskussion an den 80 Ständen des vor- und nachgelagerten Bereiches, bei Banken, bei der Wissenschaft und der Tiermedizin drehte sich natürlich auch um die Gefahren der Afrikanischen Schweinepest.

Aber pünktlich zur Eröffnung hatte eine erfreuliche Meldung die Runde gemacht: der Schweinepreis war trotz der bedrohlichen Nachrichten auf 1,40 Euro pro Kilogramm gestiegen. Vor acht Tagen lag er noch zehn Cent tiefer.