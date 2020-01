Cloppenburg Mehr als 51 000 Gelbe Tonnen sind nun kreisweit verteilt worden. Seit Jahresbeginn haben die meisten Bürger im Kreis Cloppenburg die neuen Behälter bereits mit Verpackungen befüllt und zur Abfuhr bereitgestellt. In einigen Orten im Nordkreis wurden in der ersten Januarhälfte noch die restlichen Gelben Tonnen von der Firma Schäfer zugestellt, so dass die Grundverteilung nach Informationen der Firma Heinemann & Bohmann, die von den Dualen Systemen mit der Einführung und Abfuhr der Gelben Tonnen beauftragt wurde, in der vergangenen Woche abgeschlossen werden konnte.

Die Firma Heinemann & Bohmann wird nunmehr im Anschluss an die Grundverteilung nach und nach alle bei ihr eingegangenen Nachforderungen und Änderungswünsche abarbeiten. Nachbearbeitungen könnten aus logistischen Gründen erst am Ende der Grundverteilung vorgenommen werden.

Nach Auskunft der Firma sollen Nachlieferungen, Rücknahmen oder Behälterwechsel möglichst bis Ende Februar erledigt werden. Sie bittet die betroffenen Bürger, bei denen die Zuteilung der Gelben Tonne noch nicht erfolgte oder zu wenig Behälterkapazität bereitgestellt wurde, noch um etwas Geduld.

Bei diesen Bürgern werden auch weiterhin Gelbe Säcke abgefahren. Sofern in diesen Fällen noch Bedarf an Gelben Säcken besteht, werden an den Entsorgungszentren Stapelfeld und Sedelsberg sowie den Wertstoffsammelstellen in den Städten und Gemeinden Gelbe Säcke ausgegeben.