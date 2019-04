Cloppenburg Auf den Widerstand der beauftragten Entsorger-Firmen für Leichtverpackungen stößt der Landkreis Cloppenburg bei der Einführung der gelben Tonne. Das ist in der Kreistagssitzung am Donnerstag deutlich geworden. Die Kreistagsmitglieder stimmten einer Rahmenvorgabe zur Einführung der gelben Tonnen zu, die bereits am Mittwoch an die acht Entsorger-Firmen geschickt wurde, die im Landkreis mit der Abholung der gelben Säcke beauftragt sind.

Nötig geworden war die Vorgabe, weil sich die Entsorger-Firmen weigern, eine sogenannte Abstimmungsvereinbarung zu unterschreiben. Die bisher geltende Vereinbarung über die Entsorgung mittels der gelben Säcke im Landkreis läuft noch bis Ende 2019. Danach möchte der Landkreis auf die Tonnen umsteigen, erläutert Norbert Meiners, Leiter des Umweltamtes bei der Kreisbehörde.

Die Abfallunternehmen planen, die bisherige Vereinbarung bis Ende 2020 auszudehnen, um nicht früher als nötig auf die gelbe Tonne umsteigen zu müssen. „Die Kosten für die Beschaffung der gelben Tonnen sind dabei sicherlich ein Faktor. Für die Unternehmen ist die Umstellung ein hoher finanzieller Aufwand“, sagt Meiners.

Für den Landkreis wie auch alle Fraktionen im Kreistag sind die Tage der gelben Säcke jedoch gezählt. Auch diese sind für die Entsorger nicht kostenlos, häufig vergriffen und bisweilen schwer zu bekommen. Hinzu kommt, dass die Säcke bei Wind durch die Gegend flögen und dann häufig kaputtgingen, sagt Meiners. Der dann verteilte Müll könne nur schwer wieder eingesammelt werden. Häufig würden die Säcke darüber hinaus zweckentfremdet – dies könne – so Meiners – ja auch nicht im Sinne der Entsorgungs-Unternehmen sein.

Weil die Betriebe aber nicht kooperieren wollten, helfe sich der Landkreis mit der Rahmenvorgabe, hieß es. Diese sieht vor, dass die sogenannten Leichtverpackungen wie bisher abgeholt werden sollen. Die Tonnen sollen mindestens 240 Liter Abfall fassen können – wären dann so groß wie die blauen Tonnen für den Papiermüll. Auch sind Müllgroßbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1100 Litern geplant.

Die Vorgabe legt außerdem fest, dass die gelbe Tonne im Rhythmus von 14 Tagen abgeholt werden muss. Die Entleerung soll wie bisher montags bis freitags in der Zeit zwischen 6 und 20 Uhr erfolgen. Die letztlich einstimmige Zustimmung des Kreistags zur Rahmenvorgabe war am Donnerstag eigentlich nur eine Formalie. Die Vorgaben wurde ja bereits – wie erwähnt – am Tag zuvor an die acht Entsorgerbetriebe geschickt.

Denn auch die Betriebe müssen Vergaben formulieren und Angebote einholen. Hätte der Landkreis die Frist vom 3. April verstreichen lassen, wäre die Einführung der gelben Tonnen auf jeden Fall in weitere Ferne gerückt. „Dann wäre es zu Konflikten gekommen, weil die Betriebe für den gelben Sack ausgeschrieben hätten und nicht für die gelbe Tonne“, sagt Meiners.

Nun wartet der Landkreis auf die Reaktion seitens der Unternehmen. Bei einer Akzeptanz könnten die gelben Tonnen schon 2020 an den Straßen stehen. Die Betriebe können allerdings auch widersprechen – dann käme es laut Meiners zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung.