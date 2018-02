Cloppenburg Im Streit um die Abwasser-Klärung der Großschlachterei Vion (Wes­teremstek) hat die Stadt Cloppenburg am Freitagmittag das Unternehmen scharf kritisiert. „Vion versucht immer wieder, ihre Position durch subjektive Darstellung positiv zu beeinflussen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Verwaltung reagierte damit auf eine Erklärung von Vion, die bereits am Freitagvormittag verbreitet worden war.

Darin hatte die Firma erklärt, dass sie „ausgesprochen transparent“ mit den kommunalen Partnern – Cloppenburg und Emstek – kooperiere und mit umfangreichen Maßnahmen die Abwasserqualität auf ein sehr gutes Niveau gebracht und stabilisiert habe. Dies werde von den Vertretern der betreffenden Kommunen in den regelmäßig geführten Fachgesprächen immer wieder lobend erwähnt. „Das wird durch automatische Trübungsmessungen und mehrstündliche Probenahmen belegt. Interne Absperrvorrichtungen in der Vorklärung bei Vion stellen sicher, dass kein die Grenzwerte übersteigendes Abwasser in das öffentliche Kanalnetz gelangt. Vion hat bereits jetzt zugesichert, die betriebsinterne Vorkläranlage zu erweitern, um die für die Zukunft geforderten sehr niedrigen Grenzwerte für eine neue Zweckvereinbarung einhalten zu können.“

Das sieht die Stadtverwaltung völlig anders: Über die Entwicklung sei man äußerst enttäuscht. „Das von Vion vorgelegte Konzept zur Einrichtung einer Gütemessstation (in dieser Beprobungs- und Analyseanlage soll das Abwasser „getestet“ werden, bevor es in die Kanalisation Richtung Cloppenburger Kläranlage eingeleitet wird) ist in keiner Weise ausreichend. Wir sehen aktuell keinen Fortschritt in den Verhandlungen“, so die Stadt. Darüber und über die Entwicklung der vergangenen Monate sei der Verwaltungsausschuss am 12. Februar informiert worden, der Stadtrat sei am 26. Februar in einer öffentlichen Sitzung dran.

Das Unternehmen kontert: Am 15. Januar habe Vion – wie vereinbart – das Konzept zur Errichtung einer Überwachungsmessstation eingereicht. Dieses liege seitdem bei den Behörden zur Prüfung und Genehmigung vor. Die geplante Überwachungsmessstelle beinhalte eine deutlich striktere Überwachung, als es die gültige Betriebsgenehmigung von 2008 vorsehe. Bis zur Genehmigung unternehme Vion „alle Anstrengungen, eine zeitnahe Umsetzung dieser Überwachungsmessstation zu gewährleisten“. Alle geforderten Grenzwerte würden schon jetzt auf der Abwasseranlage der Vion ermittelt. Seit Monaten würden den zuständigen Abteilungen der Gemeinde Emstek und der Stadt Cloppenburg die täglichen Messergebnisse der Vion zur Verfügung gestellt. Ziel sei eine neue Zweckvereinbarung im Anschluss des zu 2022 fristgerecht gekündigten bisherigen Abnahmevertrages zwischen der Gemeinde Emstek und der Stadt Cloppenburg.

Letztere signalisiert ihre „grundsätzliche Bereitschaft“ dazu. Hierfür müssten jedoch zuerst die mehrfach genannten Maßgaben (Mengen und Grenzwerte bezüglich des Abwassers sowie dessen bessere Vorklärung bei Vion, Gütemessstation, Anm. d. Red.) eingehalten werden. Diese resultierten aus Genehmigungen aus 2008 und hätten „längst umgesetzt werden müssen“. Die Stadt sei „darauf angewiesen, eigene Maßnahmen zum Schutz unserer Kläranlage und der Einleitungsgewässer zu ergreifen“.