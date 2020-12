Appell der Cloppenburger Geschäftsleute: „Es geht ums Überleben“

Cloppenburg „Widerstehen Sie dem Onlinehandel und lassen sie uns nicht in Stich“, heißt es in einem Appell der Wirtschaftsgemeinschaft Cloppenburg an die Bevölkerung. Vielen Geschäftsleuten stehe „das Wasser bis zum Hals“ und sie könnten nur überleben, wenn sie in dieser schwierigen Zeit auch Umsätze machen, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung.

„Es geht in vielen Branchen längst nicht mehr darum, gute Geschäfte zu machen, es geht vielmehr schlicht und einfach ums Überleben“, heißt es in der Erklärung. Auch wenn die Geschäfte nach dem Lockdown im Frühjahr wieder geöffnet haben, könne von Normalität keine Rede sein.

Das gelte auch für das Weihnachtsgeschäft. Sicherlich komme bei vielen angesichts von Maskenpflicht, Abstandsregeln, ausgefallenem Weihnachtsmarkt und geschlossener Gastronomie kein Shopping-Feeling auf, „aber gerade deshalb ist es jetzt an der Zeit, den örtlichen Handel zu unterstützen“, heißt es in dem Schreiben.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Gerne hätten die Cloppenburger Geschäfte noch einem verkaufsoffenen Sonntag vor Weihnachten gemacht, doch das ging aus bekannten Gründen nicht. Aber auch ohne den Sonntag gibt es genügend Gelegenheit, Weihnachtseinkäufe in Cloppenburg zu machen. Die Geschäfte sind an sechs Tagen in der Woche bis 18 Uhr geöffnet. Bislang sei Cloppenburg vom Ladensterben noch verschont geblieben. „Helfen Sie dabei, dass das auch so bleibt. Damit wir auch künftig eine attraktive Innenstadt haben, in der man nicht nur gut einkaufen kann, sondern sich auch wohlfühlt. Jeder Euro, der im örtlichen Handel bleibt und nicht in den Versandhandel fließt, hilft dabei.“