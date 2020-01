Cloppenburg Stark überhöhte Nitratbelastungen und sinkende Grundwasserstände sind seit Jahren nichts Neues im Landkreis Cloppenburg. Um die Probleme jetzt noch einmal von einer anderen Seite zu beleuchten, hat der Kreistag nun einstimmig die Gründung eines Arbeitskreises beschlossen. An dem Runden Tisch sollen drei Kreistagsmitglieder der CDU sowie jeweils eines von SPD, Grüne/UWG und FDP/Tabeling Platz nehmen.

Dazu kommen dann noch je ein Vertreter des Niedersächsischen Landesamts für Wasserwirtschaft und Küstenschutz (NLWKN), des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) sowie der bei der Landwirtschaftskammer angesiedelten neuen Düngebehörde. Die Runde soll über Ursachen und Steuerungsmöglichkeiten zum Schutz des Grundwassers beraten und dann dem Kreistag berichten.

Das parteilose Kreistagsmitglied Michael von Klitzing war zuvor mit seinem Antrag gescheitert, dass der Landkreis die Bodenkontrolle ausweiten soll. Denn nur fünf Prozent der landwirtschaftlichen Flächen würden jährlich unter die Lupe genommen, 95 Prozent der Angaben basierten auf den Angaben der Bewirtschafter, so von Klitzing. Bereits vor der Abstimmung – lediglich zwei Mitglieder waren bei drei Enthaltungen für den Antrag – äußerte er den Verdacht an die Adresse der CDU, dass eine Mehrheit des Kreistags „einer bestimmten Klientel nicht zu nahetreten“ wolle. Eigentlich müssten die Alarmglocken schrillen, es dürfe nur noch das an Gülle auf die Felder aufgebracht werden, was diese auch tatsächlich aufnehmen könnten.

Den Vorwurf der Tatenlosigkeit wies der zuständige Kreis-Dezernent Ansgar Meyer zurück. Der Landkreis kontrolliere im Rahmen seiner Möglichkeiten. Mit dem freiwilligen Nitratmonitoring gebe die Kreisverwaltung den zuständigen Behörden bereits Anhaltspunkte „wo die Probleme am größten sind“. Zudem sei für die Kontrollen nicht der Kreis, sondern die bei der Landwirtschaftskammer angesiedelte Düngebehörde zuständig, die Anfang 2017 ihre Arbeit aufgenommen habe.

Die Wirkung der neuen Behörde zweifelte Fabian Wesselmann (Grüne) an. Obwohl in Essen Spitzenwerte von 220 und 283 Milligramm Nitrat im Grundwasser gemessen worden seien, habe die Düngebehörde keine einzige Kontrolle angeordnet.

Deshalb wollte die Gruppe Grüne/UWG auf Basis des Nitratmonitorings und vor dem Hintergrund der unter anderem in den Ahlhorner Fischteichen überhöhten Nitratwerte die Landesregierung per Antrag zu mehr zielgerichteten Untersuchungen auffordern. Das Land müsse die Landwirtschaftskammer anweisen, die Kontrolldichte zu erhöhen. Doch das lehnte der Kreistag mit den Stimmen der CDU ab.

„Gegenseitige Schuldzuweisungen bringen gar nichts“, erklärte Gregor Middendorf für die Christdemokraten. Es sei „mehr Fachlichkeit“ in der Debatte erforderlich, sagte der Landwirt aus Essen mit Verweis auf den neuen Arbeitskreis.

Gar von einer Trendwende sprach CDU-Fraktionsvorsitzender und Landwirt Hans Götting (Löningen). „Kein Landwirt will Nitrat im Grundwasser. Alle haben dazugelernt.“ Zudem seien inzwischen die Dünge-Auflagen derart verschärft und nachprüfbar geworden, dass mittel- bis langfristig mit sinkenden Werten zu rechnen sei. Götting: „Aber das dauert.“