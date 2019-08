Cloppenburg Die Sanierung der Mühlenstraße/Innenstadt soll voraussichtlich im Frühjahr 2020 mit dem Bau der Brücke zwischen Krankenhaus und Mühlenstraße sowie der Neugestaltung des Straßenpflasters und der dortigen Plätze beginnen. Diesen Zeitplan haben der städtische Planungsamtsleiter Hermann Asbree und Eckhard Horwedel, Geschäftsführer des beauftragten Sanierungsträgers DSK aus Bremen, bei einer Bürgerinformationsveranstaltung am Mittwochabend im Cloppenburger Rathaus vorgestellt.

Arbeitskreis geplant

Der Einladung der Stadt waren etwas mehr als 30 Bürger gefolgt – unter ihnen auch zahlreiche Ratsmitglieder. Asbree stellte auf Nachfrage eines Anwohners klar, dass es wichtig sei, die Straße Am Krankenhaus zuerst „anzupacken“, um dann die Mühlenstraße in Angriff nehmen zu können. Bei der Neugestaltung sollen, so Asbree, die Anlieger miteingebunden werden. Ähnlich wie bei der Sanierung der Langen Straße solle ein Arbeitskreis gebildet werden – damit alle Maßnahmen von den Anwohnern mitgetragen würden und so möglichst einstimmige Beschlüsse erfolgen könnten.

12,75 Millionen Euro sollen in den nächsten zehn Jahren beispielsweise in die Mühlenstraße, den Antoniusplatz und den Bereich Auf dem Hook fließen. Ein Drittel der Kosten trägt die Stadt, die anderen Drittel Bund und Land. Möglich ist dies durch die Aufnahme des Projektes in das Städtebauförderprogramm „Stadtumbau West“. Als Sanierungsgebiet sind 8,8 Hektar vorgesehen, erläuterte Carolin Hiepler, stellvertretende Projektleiterin bei der DSK.

Die Sanierung sei möglich und nötig, so Hiepler, weil es im Gebiet städtebauliche Missstände gebe und beispielsweise „allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ nicht erfüllt seien. Das DSK-Duo Hiepler und Horwedel stellte einige der bislang angedachten Sanierungsziele vor: Spielgeräte, Fahrradständer und Sitzgelegenheiten an der Mühlenstraße könnten erneuert werden, die Soeste soll zugänglicher werden.

Außerdem soll die Stadtmitte aufgewertet werden. Es ist die Wiedernutzung von Gebäuden geplant, ebenso könnten die Parkplätze am Antoniusplatz und an der Bürgermeister-Heukamp-Straße umgestaltet werden.

„Festgezurrt“ sei keine dieser Ideen, sagte Planungsamtsleiter Asbree. Abgesehen von diesen Maßnahmen für den öffentlichen Raum stellten die DSK-Mitarbeiter vor, welche Rechte, Pflichten und Vorteile Immobilien-Eigentümer im Sanierungsgebiet haben. So werde beispielsweise ein Sanierungsvermerk im Grundbuch eingetragen, der laut Horwedel „nur hinweisenden Charakter“ hat. Wichtig für die Eigentümer sei außerdem, dass „alle für die Sanierung relevanten Vorgänge im Zusammenhang mit den Grundstücken/den Gebäuden im Sanierungsgebiet“ genehmigungspflichtig seien. Die Genehmigung müsse vor Beginn der Maßnahme bei der Stadt beantragt werden.

Mit rund einer Million Euro sollen laut Horwedel private Modernisierung im Sanierungsgebiet gefördert werden. Diese sind nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Um die Fragen der Bürger – vor allem hinsichtlich der Förderung zu klären – sollen in den kommenden Wochen Bürgersprechstunden angeboten werden. Wie genau diese geplant werden, müssen Stadt und DSK noch klären. Profitieren können sanierungswillige Eigenheimbesitzer beispielsweise auch von steuerliche Vergünstigungen, führte der DSK-Geschäftsführer aus. Dazu müsse im Vorhinein ein Modernisierungsvertrag abgeschlossen werden – Fragen hierzu sollen auch in der Sprechstunde geklärt werden.

Anlieger zur Kasse

Die Anlieger werden allerdings – vermutlich im letzten Drittel der Arbeiten – auch zur Kasse gebeten – selbst wenn laut Horwedel keine Anliegerbeiträge erhoben werden. Denn es sei gesetzlich vorgeschrieben, sogenannte Ausgleichsbeiträge zu erheben. Dieser Beitrag werde in Höhe des Differenzbetrags zwischen dem reinen Bodenwert vor und nach der Sanierung bemessen.

Häufig wird das Geld laut Horwedel durch eine sogenannte Ablösevereinbarung von der Stadt eingetrieben. Dann wird das Geld auf das Konto eingezahlt, von dem aus auch die Sanierung bezahlt wird. Und wenn die gezahlten Ausgleichsbeiträge auf dem „Sanierungskonto“ landen, würde das Anlieger-Geld vor Ort wieder investiert.