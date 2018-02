Cloppenburg Die Kosten für die Entsorgung von Klärschlamm aus dem Abwasser kartoffelverarbeitender Betriebe haben sich verdreifacht. Die Stadt Cloppenburg, die in Gestalt von Emsland Food einen großen Einleiter hat, muss für 8000 Tonnen pro Jahr nun 1,17 Mio. Euro berappen, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung, die am Donnerstagabend im Bau- und Verkehrsausschuss vorgestellt worden ist.

Durch die Mehrkosten würden die Abwassergebühren auch für Privathaushalte steigen, erklärte Erster Stadtrat Andreas Krems. Allerdings müsse der Bürger vor diesem Hintergrund wissen, dass die Abwassergebühren erst durch viele gewerbliche Großeinleiter wie Emsland Food für die Privathaushalte vergleichsweise günstig seien. Die Cloppenburger Kläranlage ist auf Grund der Großeinleiter so dimensioniert, dass sie theoretisch das Abwasser von rund 200 000 Privathaushalten aufnehmen könnte.

Jahrelang wurde der Klärschlamm aus der Kartoffelverarbeitung als Dünger auf die Felder gebracht. Das ist inzwischen verboten, weil sich gesundheitsgefährdende Pilze dann in einem geschlossenen Kreislauf aufhalten könnten. Bewiesen sei das aber nicht, so Krems. Der Schlamm muss zurzeit in Müllverbrennungsanlagen verbrannt werden. Um vorher den anfallenden Klärschlamm sammeln zu können, soll bei der Kläranlage ein Zwischenlager gebaut werden. Dieses sei aber noch nicht genehmigt, hieß es. Über die Kosten machte der Erste Stadtrat keine Angaben. Da es nach der Verkündung des Dünge-Verbots mit Klärschlamm keine Übergangsfristen gegeben hat, habe die Stadt im Januar einen Vertrag mit einem externen Abnehmer geschlossen, der auf fünf Monate befristet sei.

• Wie berichtet, wird die Cloppenburger Kläranlage zurzeit bereits zum 6. Mal grundlegend saniert und modernisiert. Die Kosten betragen nach Schätzungen der Stadtverwaltung inzwischen 18,5 Millionen Euro. Im März dieses Jahres soll mit der maschinentechnischen Ausrüstung, dem Rohrleitungsbau und der elektrotechnischen Ausrüstung begonnen werden. Mit der Fertigstellung sei für Mitte 2019 zu rechnen.

SPD-Fraktionschef Jan Oskar Höffmann kritisierte, dass die Kläranlage auch nach dem Ende ihrer jahrelangen Modernisierung schon nicht mehr auf dem Stand der Technik sei. So sei es fatal, dass keine multiresistenten Keime aus dem Abwasser entfernt werden könnten.

Diese Kritik wies Erster Stadtrat Krems zurück. Zurzeit gebe es bundesweit lediglich Forschungsprojekte, in denen das möglich sei, aber keine Kläranlagen im Normalbetrieb.