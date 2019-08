Cloppenburg „Auf dem Weg zur Fahrradstadt tut sich was“ – unter diesem Slogan werden laut Stadtverwaltung jährlich bis zu eine Million Euro für den Ausbau und die Optimierung von Radwegen im Cloppenburger Stadtgebiet investiert. Und auch wenn sich viel getan habe – beispielsweise entlang der Werner-Baumbach-Straße oder an der Sevelter Straße –, gibt es immer noch einige Problemstrecken für Radfahrer.

Eine dieser Strecken an der Stalfördener Straßen wird nun radfahrfreundlich gemacht. Zwischen der Einmündung zur Resthauser Straße und dem Ambührener Weg entsteht bis Jahresende ein 1,5 Kilometer langer Radweg. Dieser wird – auch damit der Begegnungsverkehr problemlos möglich ist – auf einer Breite von 2,5 Metern errichtet. Das Vorhaben stellten Bauamtsleiter Armin Nöh und sein Stellvertreter Dirk Drücker jetzt vor.

Seit etlichen Jahren sei der Radweg in der Diskussion, so Nöh. Weil die Stadt für den Ausbau Land kaufen musste und sich einige Anlieger gegen das Vorhaben aussprachen, kam es immer wieder zu Verzögerungen. Ein bisschen Druck wurde auf das Bauprojekt nun dadurch aufgebaut, dass die Förderung in Höhe von 370 000 Euro auf der Grundlage des Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (NGVFG) am Ende des Jahres ausgelaufen werde, so Nöh.

Die Gesamtkosten für den Ausbau betragen 820 000 Euro, die Anlieger zahlen Beiträge in Höhe von 180 000 Euro. Bis Ende des Jahres soll der Radweg fertig sein.