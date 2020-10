Bauarbeiten: Diese Züge fahren nicht

Cloppenburg Aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn kommt es zu Einschränkungen bei der Nordwestbahn: Vom 10. bis 13. Oktober muss ein Großteil der Verbindungen zwischen Bramsche und Cloppenburg (RE 18) sowie zwischen Bramsche und Neuenkirchen (RB 58) von einem Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient werden.

Auf der Strecke Osnabrück/ Hauptbahnhof nach Cloppenburg fahren von Bramsche nach Cloppenburg Busse des Schienenersatzverkehrs zur Minute 28 oder 58 und somit 9 Minuten später als die reguläre Zugverbindung (Ausnahme: Bus um 5.26 Uhr). Die Busse erreichen Cloppenburg je nach Verbindung zur Minute 14 oder 44 und somit 49 Minuten später als die reguläre Zugverbindung (Ausnahme Bus Ankunft 6.47 und Bus Ankunft 0.49). Fahrgäste erreichen in Cloppenburg die jeweils nächste reguläre Verbindung nach Oldenburg Hauptbahnhof oder Wilhelmshaven. Die Ankunft des Zuges von Osnabrück in Bramsche kann sich leicht verzögern. Ausreichend Zeit zum Umstieg in den Ersatzbus ist vorhanden.

Von Cloppenburg nach Bramsche fahren die Busse des Schienenersatzverkehrs je nach Verbindung zur Minute 45 oder 15 und somit 9 Minuten später als die reguläre Zugverbindung (Ausnahme: Bus um 4.45 Uhr, 7 Minuten später). Die Busse erreichen Bramsche je nach Verbindung zur Minute 01 oder 31 und somit 50 Minuten später als regulär. Fahrgäste erreichen in Bramsche den Zug nach Osnabrück, der je nach Verbindung zur Minute 14, 16 oder 41, 42 abfährt (Ausnahme 11. Oktober – Ersatzbus fährt bis Osnabrück).