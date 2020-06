Baumschnitt Liegt Monatelang An B68: Arbeiten stören Brut- und Setzzeit

Cloppenburg Für viel Ärger haben Baumschnitt- und Fällarbeiten an der Bundesstraße 68 zwischen Cloppenburg und Hemmelte gesorgt. Ein Leser (Name der Redaktion bekannt) hatte sich am Dienstag bei der NWZ gemeldet und sich empört darüber gezeigt, dass das zuständige Straßenbauamt in Lingen abgeschnittene Sträucher, Äste und Stämme erst jetzt abtransportieren ließ. Die Fällarbeiten seien seit mehr als drei Monaten erledigt, inzwischen hätten sich in dem Baumschnitt Vögel angesiedelt, die momentan dort brüten würden, so der Leser. Und so gingen nun viele Nester und damit Vogelnachwuchs verloren.

Warum wurde der Baumschnitt erst drei Monate nach den Fällarbeiten

abgeholt ?

Klaus Haberland, Leiter des zuständigen Geschäftsbereichs Lingen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, kann den Ärger des NWZ-Lesers gut nachvollziehen. „Auch wir sind not amused über diesen Vorgang.“ Die Behörde sei von einem beauftragten privaten Unternehmen hängengelassen worden, sagte Haberland am Mittwoch.

Wie viele Arbeiten werden inzwischen an private Unternehmen vergeben ?

Die Straßenbaubehörde – so Haberland – vergibt inzwischen fast alle Arbeiten wie Baumschnitt, Graben, Mähen, Aufräumen oder Leitpfostenwaschen an private Firmen. So auch im vorliegenden Fall. Bekanntlich war es bis Ende Februar erlaubt, Schneidearbeiten vorzunehmen, danach zum Schutz der Tiere nicht mehr.

Was passierte in den Wochen nach den Fällarbeiten ?

Wochenlang blieb das Schnittgut an der B 68 liegen, die Beschwerden von Anliegern und Landwirten, die ihre Hof- bzw. Ackerzufahrten beeinträchtigt sahen, hätten sich gehäuft, so Haberland. Man habe die beauftragte Firma mehrfach telefonisch und schriftlich aufgefordert, die Schnittabfälle zu beseitigen – ohne Erfolg. Danach habe man mit Hilfe der Behörden-Juristen in Hannover den Vertrag mit der Firma aufgelöst. Da aber der juristische Weg habe eingehalten werden müssen, habe auch das wieder einige Wochen gedauert. Dazu seien dann noch die durch die Coronakrise verursachten üblichen Verzögerungen gekommen.

Werden die Arbeiten jetzt noch weiter fortgesetzt ?

Um endlich auf die berechtigten Beschwerden der Landwirte und Anlieger zu reagieren, habe man sich – so Haberland – entschlossen, die Baumschnitte selbst abzufahren. Das habe die zuständige Straßenmeisterei in Löningen übernommen.

Deren Leiter Axel Feike erklärte am Mittwoch auf Nachfrage, dass nur die für den Erhalt der Verkehrssicherheit unbedingt notwendigen Arbeiten erledigt worden seien. Strauch- und Baumschnitte, die niemandem im Wege liegen würden und von denen auch keine Gefahr ausginge, würden mit Hinweis auf die Brut- und Setzzeit nicht mehr abtransportiert. Dafür seien auch die Mitarbeiter der Straßenmeisterei sensibilisiert worden.