Cloppenburg Einer der schönsten Wege in Cloppenburg wird derzeit erneuert und verbreitert – und soll damit noch schöner für die Radfahrer werden. Das Bauvorhaben entlang der Soeste, beginnend an der Görlitzer Straße und vorbei am Ambührener See stellten Bauamtsleiter Armin Nöh und dessen Stellvertreter Dirk Drücker nun bei einem Ortstermin vor.

Bagger und kleine Fahrzeuge, die die ausgebaggerte Erde wegfahren, sind an diesem Nachmittag im hinteren Bereich des bisherigen Radwegs in der Nähe des Ambührener Sees unterwegs. „Wir können die Baustelle nur von einer Seite aus befahren, deswegen müssen wir hier mit kleineren Fahrzeugen arbeiten“, erläutert Drücker die besonderen Anforderungen bei diesem Bauvorhaben. Um den Boden zu schonen, der sonst aufgrund der vielen Fahrzeuge schnell aufweichen würde, versuchen die Bauarbeiter, den alten Radweg möglichst lange zu erhalten. Außerdem weist der stellvertretende Bauamtsleiter darauf hin, dass der Radweg nicht mehr befahrbar ist – weil es eben Schäden am Weg durch die Baufahrzeuge geben könnte.

Der Weg in einer Breite von 1,50 Meter wurde 2000 asphaltiert und erfreute sich seitdem als Radweg immer größer werdender Beliebtheit. Der Weg war seit 1983 geschottert, diente davor der Friesoyther Wasseracht als unbefestigter Unterhaltungsstreifen.

Und weil der Weg stark frequentiert ist und sich dort immer häufiger Fahrräder entgegenkamen, musste die Stadtverwaltung handeln. Hinzu kommen laut Nöh noch Probleme mit der Soeste. Die schwierigen Untergrundverhältnisse entlang des Gewässers haben den Asphalt erneuerungsbedürftig gemacht.

Und gerade im hinteren Teil des Weges, wo die Soeste einige Kurve nimmt, bricht das Ufer immer mehr weg. Damit steigt auch die Gefahr, dass der angrenzende Radweg beschädigt wird, sagt Nöh. „Eine Hochwasser-Periode noch, und der Weg wäre hier weggebrochen“, erläutert der Bauamtsleiter beim Gang entlang der alten Trasse.

Deswegen wird dieser hintere Teil der Natur überlassen, der Asphalt wurde bereits abgefräst. Angebunden werden soll der Radweg an den Ambührener See mit einer Steganlage, die etwa 170 Meter lang sein soll. Dann führt der Weg etwa 150 Meter entlang am See vorbei, um dann nach 430 Metern zwischen Feldern entlang an die Stalfördener Straße anzuschließen. Entlang des Radweges sind laut Drücker einige Bänke geplant, außerdem soll es auch Aussichtsbereiche, gerade auf der Steganlage, geben.

Der neue Radweg kann allerdings nicht überall auf die gewünschte Breite von 2,5 Meter erweitert werden, bedauert Drücker. Denn der Stadtverwaltung war es nicht auf der gesamten Strecke möglich, Flächen zu erwerben. Kaufen konnte die Stadt allerdings den Wirtschaftsweg zwischen See und Stalfördener Straße – und so wird im Zuge der Erneuerung der Radweg auch verlängert und die bestehende Radwegelücke geschlossen.

Die Gesamtkosten für den 1,8 Kilometer langen Radweg liegen laut Stadtverwaltung bei 1,05 Millionen Euro. Etwa 500 000 Euro werden gefördert, die Anlieger zahlen 80 000 Euro. Bis Ende des Jahres soll der Radweg nach Angaben der Stadt fertig sein.

• Verbreitert wird derzeit auch der Radweg entlang der Emsteker Straße auf Höhe des Autohauses Lüske. Diese Bauarbeiten schlagen mit 140 000 Euro zu Buche, erläutert Nöh. Diese Bauarbeiten sollen bis Donnerstag, 15. August, abgeschlossen sein.