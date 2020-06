Beruf: Zehnte Jobmesse Oldenburger Münsterland abgesagt

Cloppenburg Die für den 18./19. September geplante zehnte Jobmesse Oldenburger Münsterland in Vechta ist abgesagt. Die aktuelle Situation zwinge die Friedrich-Haug-Messen zur Absage, erklärte Geschäftsführer Martin Vorwerk. „Wir können nicht voraussehen, ob das Verbot von Großveranstaltungen über den 31. August 2020 gilt. Die Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln im September sind auch nicht bekannt. Wenn die heutigen Regeln dann noch gelten, ist eine Durchführung der Jobmesse nicht möglich.“

Darüber hinaus sei es unverantwortlich, rund 5000 Schüler am Freitag zur Messe zu bringen. „Aus diesen Gründen haben wir uns gemeinsam mit den Landkreisen Cloppenburg und Vechta entschlossen, die diesjährige Messe in Vechta nicht durchzuführen.“ Die nächste Jobmesse OM ist für 17./18. September 2021 in Vechta geplant.

Da die Schüler in diesem Jahr nicht die Möglichkeit hätten, sich auf der Jobmesse zu informieren, plane man eine Online-Version der Jobmesse OM vom 14. bis 19. September 2020. „Damit möchten wir auch in diesen schwierigen Zeiten einen Beitrag zur Berufsfindung und Fachkräftesicherung im Oldenburger Münsterland leisten“, so Vorwerk. Man freue sich auf eine spannende Aktion.

• Der für den 4. und 5. September in Cloppenburg geplante Kaufrausch fällt ebenso aus wie das Oldtimertreffen Cloppenburg am 29. und 30. August. Der nächste Kaufrausch ist für den 5./6. März 2021 und das nächste Oldtimertreffen am 28. sowie 29. August 2021 geplant.