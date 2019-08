Cloppenburg Man glaubt es kaum, aber ein Saunagang kann an diesen heißen Tagen sogar erfrischend sein, wenn man den speziellen Aufguss „Menthol-Kristall“ der Landhaussauna in den Bührener Tannen genießt. Die Kristalle schmelzen auf den heißen Steinen, und wenn der Wind über die Haut streicht, fühlt es sich an, als habe man kalt geduscht. „Saunameisterin“ Aline Schlösser hat auch bei sommerlichen Temperaturen genug zu tun. „Selbst am heißesten Tag des Jahres besuchten fast 30 Frauen am Damentag unsere Sauna“, sagt die Expertin. „Es ist wie ein ,Mädelstag’, die Frauen genießen die ungestörte Ruhe, benutzen das Schwimmbad oder die Tauchbecken zur Abkühlung, doch die Saunagänge rückten dabei eher in den Hintergrund.“

Ganz anders ist es bei fünf Saunafreunden aus Bunnen, sie wissen um die Wirkung des Saunabadens und machen auch im Sommer keine Pause.

Weniger Infekte

Herbert (75), sauniert seit seinem 18. Lebensjahr. „Mein damaliger Arzt hat es mir geraten, weil ich ständig unter Erkältungskrankheiten litt“, sagt er. „Seitdem nehme ich keine Medikamente und bekomme keine Infekte mehr, außerdem wird der Körper so trainiert, dass ich die große Hitze viel besser ertragen kann, als Nicht-Saunagänger“, ist er sich sicher. Kommen im Winter durchschnittlich bis zu 70 Gäste täglich in die Saunalandschaft im Rehazentrum – an Wochenenden und Feiertagen sind es noch mehr –, so sind es in den Sommermonaten bis zu 30 Gäste, die Erholung suchen. Horst und Lisa kommen extra aus dem ostfriesischen Rhauderfehn, weil die ortsnahe Sauna Sommerpause hat.

Auch sie wissen um den gesundheitlichen Aspekt des regelmäßigen Saunierens auch im Sommer. „Es ist gut für Körper, Geist und Seele“, sagen sie. Horst hat allerdings eine Schallmauer: „Bei 25 Grad Außentemperatur bleibe ich lieber zuhause“, sagt er.

Eine Truppe aus dem Landkreis Vechta hingegen ist nur in den Monaten mit „R“ Gast in der Saunalandschaft, die mit fünf Saunen, einem Dampfbad und einem Schwimmbad einen Kurzurlaub bietet. „Zuhause gönnen wir uns auf unserem Betrieb keine Pause und legen uns nicht in den Liegestuhl, um zu entspannen“, sagt Thea aus Essen. „Hier finden wir die perfekte Entspannung, so dass das Saunabad schon mal insgesamt vier Stunden andauert.“

Auch die Textilsauna im Soestebad kann nicht über mangelnden Besuch klagen. Der klassische Saunagänger kommt übers ganze Jahr zum Schwitzen und weiß auch um den gesundheitlichen Aspekt in der heißen Jahreszeit, meint Betriebsleiter Kai Sudowe. Aber es gebe auch im Soestebad viele sporadische Saunagänger.

Kreislauf trainieren

Experten sagen, dass sich Saunagänge auch während der heißen Sommermonate positiv auf die Gesundheit auswirken. Unterschiedliche Saunaphasen trainierten den Körper, der Kreislauf werde stabilisiert und auf Grund der Wärme und erweiterten Blutgefäßen entspanne die gesamte Muskulatur. Wer also regelmäßig in die Sauna geht, aktiviert den Stoffwechsel, unterstützt das Immunsystem und die Regeneration, wissen die Experten. Regelmäßige Saunabesuche zu jeder Jahreszeit würden auch dabei helfen, sich besser an die fast tropische Hitze anzupassen, diese werde dann als wesentlich erträglicher empfunden, wissen Experten.