Betreuungsverein: Mitgliederbeitrag steigt auf 24 Euro

Cloppenburg Eine Verdopplung des Beitrags für den Cloppenburger Betreuungsverein ab 2021 – nämlich eine Erhöhung von zwölf auf 24 Euro – haben dessen Mitglieder bei ihrer jüngsten Versammlung einstimmig beschlossen. Zudem wurde die stellvertretende Vorsitzende Renate Wingbermühle-Rißmann in ihrem Amt bestätigt.

Geschäftsführer Wilfried Abheiden berichtete bei der Versammlung von steigenden Betreuungszahlen. 100 seien in diesem Jahr anvisiert und bis zum jetzigen Zeitpunkt könne man schon 85 verzeichnen. Somit könnten die Prognosen voraussichtlich eingehalten werden. Als Ziele für die nächsten zwei Jahre verkündete er den Ausbau der Beratungen in den Gemeinden vor Ort, Werbung neuer Ehrenamtlicher, sowie die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.

Beisitzer und Notar Herbert Hauke informierte über die neue Vorsorgevollmacht, die nun juristisch sicher sei und auch bald in Arabisch, Russisch und Türkisch verfasst werde. Dem Betreuungsverein ist es wichtig, dass die Vorsorgevollmacht nicht einfach aus dem Internet herunterzuladen sei: Er böte immer zusätzlich eine Beratung an.

Nach einigen Turbulenzen in der Vergangenheit sehe der Betreuungsverein nun zuversichtlich in die Zukunft, erklärte Vorsitzender Aloys Freese in seinem Bericht. Das habe viel mit dem neuen Geschäftsführer Wilfried Abheiden, der professionellen und transparenten Buchhaltung sowie der Kommunikation unter den Mitarbeitenden und mit dem Vorstand zu tun, so Freese.

Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis sei konstruktiv und vertrauensvoll, fuhr Freese in seinem Bericht fort. Man habe wohlwollende Unterstützung erfahren – unter anderem die Zusage zum Defizitausgleich des laufenden Haushaltsjahres. „Den Anspruch auf Offenheit und Transparenz gegenüber dem Landkreis sind wir nachgekommen“, so Freese.

Das bestätigte auch Kreisrat Neidhard Varnhorn, der neben weiteren Mitarbeitenden des Landkreises den Betreuungsverein geduldig begleitet und gestärkt habe. „So lange es Menschen gibt, die Betreuung brauchen, ist der Betreuungsverein Ansprechpartner“, sagte Varnhorn.

Auch der Ehrenvorsitzende Werner Nilles stellte fest, dass der Betreuungsverein sich auf einem guten Weg befände und richtete seinen Dank an den amtierenden Vorstand und an die hauptamtlichen Mitarbeitenden.