Bilanz: Commerzbank setzt positiven Trend fort

Cloppenburg Die Commerzbank-Filiale Cloppenburg hat im vergangenen Jahr im Privatkundengeschäft das Geschäftsvolumen gegenüber 2018 um 14,6 Prozent auf 76,2 Millionen Euro gesteigert. Insgesamt wurden in Cloppenburg netto 150 neue Kunden hinzugewonnen, heißt es in einer jetzt veröffentlichten Pressemitteilung. „Die Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung ist so hoch wie nie zuvor“, sagte André Freitag, Marktbereichsleiter der Commerzbank in Cloppenburg, Diepholz und Vechta. Ein Faktor sei 2019 das kostenlose Girokonto gewesen. „Dieses werden wir weiterhin anbieten – sehr zum Ärger mancher Wettbewerber.“

Das seit zehn Jahren andauernde Zinstief mache den Kunden indes zu schaffen. Bei null Prozent Zinsen und 1,5 Prozent durchschnittlicher Inflation hätten Kunden auch 2019 wieder einen Teil ihres Vermögens verloren, betonte Freitag. Seit Ende 2010 liege dieser Wertverlust pro Bundesbürger insgesamt bei 1638 Euro – auch in Cloppenburg.

Auf der anderen Seite sorgte das Zinstief für einen deutlichen Zuwachs im Kreditgeschäft. So wurden 2019 Immobilien in Höhe von 17,4 Millionen Euro neu finanziert, das Baufinanzierungsvolumen wuchs damit um 18,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch Ratenkredite waren 2019 stark nachgefragt. In Cloppenburg wurden 1,1 Million Euro neu vergeben. Das Ratenkreditvolumen stieg damit um 8,7 Prozent. Das Gesamtkreditvolumen wuchs in der Filiale um 17,2 Prozent auf 58,4 Millionen Euro.

Zudem will die Commerzbank, die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiert, ihre mobilen Angebote weiter ausbauen. „Ende 2019 haben sich bereits 70 Prozent aller digitalen Nutzer über ihr Smartphone eingeloggt, ein Jahr zuvor waren es erst 43 Prozent“, so Freitag. In Cloppenburg liege der Anteil der Kunden, die aktiv Online-Banking nutzen, inzwischen bei 50 Prozent.

Bis Ende 2023 sollten alle Produkte auf dem Smartphone abschließbar sein. Das heiße aber nicht, dass Kunden auf persönliche Beratung verzichten müssen, so Freitag. In Cloppenburg ist der Selbstbedienungsbereich auch während der Corona-Krise für die Kunden geöffnet, Beratung findet hier telefonisch über die bekannten Durchwahlen statt. Die nächste Filiale, in der persönliche Kundenberatung stattfindet, ist in Vechta.