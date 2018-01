Cloppenburg 2017 war erneut ein gutes Jahr für die neun Genossenschaftsbanken im Landkreis Cloppenburg (Volksbanken Löningen, Bösel, Cloppenburg, Emstek, Essen-Cappeln, Lastrup, Spar- und Darlehenskasse Friesoythe, Raiffeisenbanken Garrel, und Scharrel). Alle banküblichen Kennzahlen hätten sich im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt, die Zahl der Mitarbeiter blieb ebenso stabil wie die der Filialen, teilte die Kreisarbeitsgemeinschaft der Banken am Donnerstag mit. „Das alles lässt uns optimistisch in das Jahr 2018 gehen“, bilanzierte der KAG-Sprecher Jürgen Fuhler (Vorstand der Volksbank Cloppenburg) in seinem vorläufigen Jahresbericht.

Die Bilanzsumme der neun Kreditinstitute stieg im vergangenen Jahr um 8,5 Prozent auf deutlich mehr als 2,7 Milliarden Euro und setzte damit die dynamische Entwicklung der vergangenen Jahre fort. „Inwieweit dieses Ergebnis im allgemeinen Trend liegt, kann man jetzt noch nicht sagen“, betonte Fuhler. „Es zeigt aber, dass das Modell der Genossenschaftsbanken nach wie vor sehr attraktiv ist und dass sowohl Privat- als auch Firmenkunden großes Vertrauen in unsere Arbeit haben.“

Auch die Zahl der Kunden und der Mitglieder stieg weiter an: Mehr als 104 000 Menschen haben Konten bei einer der Genossenschaftsbanken im Landkreis, fast jeder zweite davon ist Mitglied und so Mitinhaber bei seiner Bank.

2017 wurde kräftig investiert: Die Summe der laufenden Kundenkredite stieg um 7,3 Prozent auf fast 2,2 Milliarden Euro, was laut Fuhler zu einem nicht unerheblichen Teil an der regen Bautätigkeit in der Region liegt.

Die Kundeneinlagen stiegen um ebenfalls mehr als sieben Prozent auf mehr als 1,7 Milliarden Euro an. Das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt von Liechtenstein.

Der größte Teil davon liegt täglich verfügbar auf Giro- und Tagesgeldkonten, doch auch Sparkonten und längerfristige Anlagen werden trotz der niedrigen Zinsen nach wie vor nachgefragt, teilte Fuhler mit. Sie machen immerhin 44 Prozent der Kundeneinlagen aus, wobei die Zahl der Sparkonten insgesamt stabil blieb. „Natürlich reagieren auch unsere Kunden auf die niedrigen Zinsen“, weiß Fuhler. „Wir merken das an der gestiegenen Nachfrage nach alternativen Anlagestrategien, vor allem im Fondssparbereich.“

Zwei Posten sind dem Vorstandsmitglied der Volksbank Cloppenburg in der vorläufigen Jahresbilanz besonders wichtig. Einer davon ist die Spalte der Mitarbeiterzahlen. „Wir konnten sowohl die Zahl unserer Mitarbeiter als auch die der Auszubildenden stabil halten“, betont der KAG-Sprecher. 444 Beschäftigte haben die neun Banken insgesamt, darunter 41 Auszubildende.

Der zweite Punkt ist die Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit im Landkreis. Die Genossenschaftsbanken schütteten im vergangenen Jahr rund 225 000 Euro an Vereine und ehrenamtliche Organisationen aus. „Neben vielen anderen Maßnahmen drücken wir damit in ganz besonderem Maße unsere Verbundenheit und Verantwortung für die Region aus“, so Fuhler.