Bornemann schaltet Kreis ein

Cloppenburg Mit seinem Vorwurf, dass der Stadt Cloppenburg bezüglich ihrer Grundstücksgeschäfte mit dem Vechtaer Investor Genos rund 1,23 Millionen Euro durch die Lappen gegangen sind, hat Ratsherr Rolf Bornemann (Sozialiberales Cloppenburg) auch die Kommunalaufsicht des Landkreises konfrontiert. Unter anderem behauptet Bornemann, dass Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese durch sein Verhalten dafür gesorgt habe, dass beim Grundstücksgeschäft mit der LzO ein Gewinn von 410 500 Euro statt in die Stadtkasse in die Tasche von Genos gewandert sei. „Die Prüfung der aktuell vorliegenden Eingabe ist noch nicht abgeschlossen“, erklärte Kreis-Pressesprecher Frank Beumker auf NWZ-Nachfrage. Aus Sicht des Landkreises mache Bornemann von seinem Fragerecht gegenüber dem Bürgermeister der Stadt Gebrauch. Hier sei somit nicht der Landkreis vorrangig in der Pflicht. Die Anfrage sei sehr umfangreich – 18 Seiten mit 26 Fragen und einem Anhang von 60 Seiten, der dem Kreis parallel zugeleitet worden sei.

