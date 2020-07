Breitband: Infos zum Glasfaserausbau in der Stadt

Cloppenburg Eine digitale Informationsveranstaltung zum Glasfaserausbau in Cloppenburg bietet das Unternehmen Glasfaser Nordwest, ein Gemeinschaftsunternehmen von Deutsche Telekom und EWE, an diesem Donnerstag um 18 Uhr an. Das Unternehmen erschließt im Rahmen des umfassenden Glasfaser-Infrastrukturausbaus drei Gebiete in Cloppenburg. Es wird über das Bauprojekt informiert, und der Vertrieb der neuen Glasfaseranschlüsse über EWE und Telekom Deutschland startet. Im Gebiet Mitte werden rund 1500 Anschlüsse für Anwohner und Unternehmen zur Verfügung gestellt. Das Ausbaugebiet umfasst Haushalte und Unternehmensstandorte zwischen Löninger Straße und der Bahntrasse Oldenburg-Osnabrück. Im direkten Anschluss an diese Veranstaltungen beginnen die Vermarktungen der neuen Glasfaseranschlüsse durch die Partner EWE und Telekom Deutschland. Anwohner aus dem Ausbaugebiet können über www.glasfaser-nordwest.de/gebiete/cloppenburg an der Veranstaltung teilnehmen. Für die anderen Gebiete wird eine weitere Bürgerinformationsveranstaltung im Herbst stattfinden.