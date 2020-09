Breitband: 8 Mio. Euro Fördermittel

Cloppenburg Das niedersächsische Wirtschaftsministerium fördert den Breitbandausbau im Kreis Cloppenburg mit 7 986 500 Euro. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat am Freitag fünf Förderbescheide an Landrat Johann Wimberg übergeben. Es handelt sich hierbei um Förderungen nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Ausbaus von Gigabitnetzen in Niedersachsen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Von den fünf Förderbescheiden profitieren alle Gemeinden im Kreis Cloppenburg. Die Förderung fließt in den Breitbandausbau in unterversorgten Gebieten. Insgesamt werden 5973 Adressen an das Breitbandnetz angeschlossen, davon 579 gewerbliche. Althusmann: „Der Landkreis Cloppenburg macht sich umfangreich auf den Weg, um den Breitbandausbau im Landkreis nachhaltig voranzubringen. Knapp 6000 Adressen, davon fast 600 Gewerbebetriebe werden davon profitieren. Dies ist ein großer Schritt für den Landkreis Cloppenburg in eine digitale Zukunft.“

Mit einer Fertigstellung der fünf Projekte wird frühestens Ende 2024 gerechnet.