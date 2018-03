Cloppenburg Bäche plätschern, Blumen erblühen farbenprächtig auf unterschiedlichste Weise, und das Licht fällt von einem Kaminfeuer trübe durch die Fenster der Münsterlandhalle auf ein paar Bäume. Der siebte Cloppenburger Frühling zauberte schon am Freitag zur Eröffnung vielen Besuchern ein Lächeln ins Gesicht. „Der Frühling liegt in der Luft. Unsere alte Dame Münsterlandhalle ist wieder toll geschmückt“, sagte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU) bei seiner Eröffnungsrede. Hier könnten Besucher zwischen blühenden Blumen dem Winter entfliehen – auch wenn meteorologisch eigentlich schon Frühling sei. Das Motto „Leben im Garten“ sei toll umgesetzt worden. „Hoffen wir nur nach einem ordentlichen Winter auch auf einen ordentlichen Sommer, damit wir den Garten auch nutzen können.“ Außerdem dankte er allen Beteiligten und den rund 120 Ausstellern für die Gestaltung der Messe.

Festredner Christoph Eilers (CDU), Mitglied des Landtags aus Cappeln, lobte das gelungene Ambiente der Ausstellung. „Wer hier reinkommt, bekommt gleich Frühlingsgefühle.“ Außerdem überbrachte er Grüße von Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Künast, der Schirmherrin des diesjährigen Cloppenburger Frühlings.

Zum Programm: Am Samstag (geöffnet von 10 bis 18 Uhr) wird das Studio „Aktiv Lady Fit“ den neuesten Trend im Fitnessbereich „Hot Iron“ vorstellen, anschließend singt der Shanty-Chor Emstek. Die Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Cloppenburg tritt auf, und die Jägerschaft zeigt Hundevorführungen.

Der Sonntag (geöffnet von 10 bis 18 Uhr) beginnt mit einem Platzkonzert der Feuerwehrkapelle Cloppenburg, bevor am Nachmittag erstmals ein Maskottchentreffen stattfindet. Der Clown Timmy zeigt seine Zaubershow, zudem wird Kinderschminken angeboten, und der Ballonclown tritt auf. An allen Tagen bietet die Johanniter-Unfall-Hilfe eine kostenlose Kinderbetreuung an. 20 Kunsthandwerker stellen ihre Produkte vor. Zudem sind die Geschäfte am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr zum Frühlings-Shopping geöffnet.

Video

Sehen Sie ein Video unter www.nwzonline.de/videos