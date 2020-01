Cloppenburg Katholische Studentenvereine haben offenbar auch im Oldenburger Münsterland und umzu keine Zukunft mehr: Nach 126 Jahren ist jetzt der Oldenburger Kartellverband (OKV) zum 31. Dezember 2019 aufgelöst worden. Ihm gehörten die Ortszirkel Friesoythe, Oldenburg, Vechta und Cloppenburg mit circa 90 Mitgliedern an. Das Archiv und die Fahne des OKV werden nun dem Archiv des Bischöflichen Offizialats in Vechta übergeben.

Der OKV war 1893 zunächst als Ferienzusammenkunft gegründet worden. Zuletzt förderte er das Zusammenwirken der Ortszirkel mit einer religiös-wissenschaftlichen Tagung im Frühjahr, einer festlichen Veranstaltung im Herbst und einer Mitgliederversammlung im Winter. Der Vorstand wechselte alle zwei Jahre zwischen den Ortszirkeln.

„Das Durchschnittsalter von zurzeit 80 Jahren ließ bei einigen Ortszirkeln keine rege Vorstandsarbeit mehr zu“, begründete der OKV-Vorsitzende Antonius Bösterling (Cloppenburg) die Auflösung, die in der jüngsten Mitgliederversammlung beschlossen worden war. Wie in vielen anderen Vereinen bundesweit auch fehle der Nachwuchs. In den 1960er Jahren seien noch 30 Prozent der Studenten in Vereinen und Verbindungen organisiert gewesen, heute nur noch ein Prozent. Zudem stünden nach Abschluss des Studiums Familie und Beruf im Vordergrund.

Die Individualisierung der Gesellschaft – so Bösterling weiter – führe auch zur Auflösung von Gesang-, Sport- und Heimatvereinen. Zudem seien die Kirchen fast leer.

Trotz der Auflösung des OKV wollen sich die Altherren der vier Ortszirkel künftig einmal jährlich treffen, um die Prinzipien des Lebensbundes zu pflegen: Religion, Wissenschaft, Freundschaft.

„In einigen Jahren werden die Ortszirkel dran sein“, vermutet Bösterling. Der Ortszirkel „Torf“ Cloppenburg halte es mit 35 Mitgliedern aber noch etwas länger aus. „Wir haben immer noch ein volles Jahresprogramm.“