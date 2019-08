Cloppenburg Nach rund 16 Monaten ist in das Projekt „Erlebnisgastronomie am Surfsee“ in Cloppenburg wieder Bewegung gekommen. Der städtische Planungs-, Umwelt- und Energieausschuss empfahl am Mittwochabend dem Verwaltungsausschuss einstimmig zum Beschluss, die Pläne öffentlich auszulegen.

Wie berichtet, plant ein Investor aus Vechta, an der Südseite des stellenweise bis zu zehn Meter tiefen Sees ein neues Ausflugslokal auf 400 Quadratmetern mit 250 Sitzplätzen (inklusive Terrasse) zu bauen. Ein Saalbetrieb und Tagungen könnten dort ebenfalls angesiedelt werden bzw. stattfinden, hieß es am Mittwoch seitens der Verwaltung.

Das Gebäude im Bootshausstil soll 26 mal 23 Meter groß und 5,80 Meter hoch werden. Auf dem rund 4700 Quadratmeter großen städtischen Grundstück, dessen Verkauf an den Investor vom Rat bereits am 18. Dezember 2017 beschlossen worden ist, sollen zudem 35 bis 40 Pkw-Einstellplätze entstehen.

Und neue Jobs gibt es auch: Die Verwaltung spricht von 20 Vollzeit- und 50 Aushilfsstellen. Bislang ist der Surfsee, der auf dem Stadtplan offiziell „Höltinghauser See“ heißt, vor allem bei Anglern beliebt. Und auch die Aktiven des Cloppenburger Vereins Freizeit und Sport treffen sich dort einmal im Jahr zum Eisbaden. Touristisch und gastronomisch ist das Kleinod bislang überhaupt nicht erschlossen.

Nachdem der Cloppenburger Stadtrat im April 2018 die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für den Surfsee beschlossen hatte, war das Projekt zumindest in der Öffentlichkeit auf Tauchstation gegangen. Der städtische Planungsamtsleiter Hermann Asbree begründete dies am Mittwochabend in der Sitzung unter anderem mit umfangreichen Prüfungen in Sachen Verkehr sowie Umwelt- und Naturschutz. Zudem sei der Investor einige Zeit erkrankt gewesen.

Inzwischen – so Asbree weiter – plane man auch eine rund zwei Meter hohe Lärmschutzwand, um die Anwohner im angrenzenden Wohngebiet vor Krach zu schützen. Eben genau das Thema Lärm hatten einige Anlieger bereits kurz nach dem Bekanntwerden des Projekts in den Blick genommen. Mit der geplanten Lärmschutzwand – so SPD-Fraktionschef Jan Oskar Höffmann – würden Sorgen und Kritik der Anwohner ernst genommen. Zudem – ergänzte Planungsamtsleiter Asbree – habe man bereits am 2. Juli eine frühzeitige Bürgerversammlung mit rund 35 Teilnehmern veranstaltet. Hier seien „keine wesentlichen Bedenken“ vorgebracht worden, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Mit dem anvisierten neuen Bebauungsplan will die Stadtverwaltung darüber hinaus auch weite Bereiche um den „Surfsee“ herum als Polderflächen für den Hochwasserschutz sichern.