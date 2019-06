Cloppenburg Nach dreijähriger Pause hat der Oldtimer-Club-Cloppenburg in diesem Jahr am deutschen Mühlentag wieder eine Mühlentour mit Oldtimern unternommen. Unter Teilnahme befreundeter Oldtimer-Besitzer war der Club mit insgesamt 17 Fahrzeugen auf einer Strecke von etwa Hundert Kilometern in der Region unterwegs.

Die erste Station war die Erdholländer Windmühle in Gehlenberg von 1840. Hier besichtigten die Fahrer auch das angrenzende Sägewerk-Museum. Weiter ging es über den Küstenkanal nach Scharrel zur dreistöckigen Galerieholländer-Windmühle von 1870, in der auch ein Trauzimmer im oberen Stockwerk eingerichtet ist. In der neben der Mühle vom Mühlenverein gebauten Remise sind einige landwirtschaftliche Geräte untergestellt. Der Vorsitzende des Mühlenvereins zeigte den Besuchern zwei Standmotoren. Diese brachte er mit einer Handkurbel in Gang und führte vor, wie damit früher unter anderem eine Dreschmaschine betrieben werden konnte.

Schließlich führte die Rundfahrt entlang des Elisabethfehnkanals ins angrenzende Ammerland, zur Kappenwindmühle (1888) der Familie Rolf Kaptein nach Holtange. Im Gegensatz zu den anderen beiden Mühlen, die im Besitz der Gemeinde sind und vom Heimat- und Mühlenverein gepflegt werden, ist die Kappenwindmühle in Familienbesitz.

Weil die Mühlenbetreiber von der Anreise der Oldtimerfreunde wussten, hielten sie genügend Platz für die Fahrzeuge frei – und zwar direkt vor den Mühlen. Somit hatten die Mühlengäste zusätzlich die Möglichkeit, eine kleine Oldtimer-Ausstellung zu besichtigen, was reichlich genutzt wurde.

Es bot sich ein buntes Bild, nicht nur farblich gesehen, sondern auch aufgrund der vielen Automarken und Typen aus verschiedenen Ländern, zum Beispiel aus Amerika, England, Frankreich, Italien und Deutschland. „Da das Wetter sich auch von der guten Seite gezeigt hat, hatten wir alle einen schönen Tag“, sagte Horst Ziolkowski vom Oldtimerclub.