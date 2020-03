Corona-Krise: Nicht nach Fehlern suchen – sondern nach Lösungen

Cloppenburg In den vielen Diskussionen um die Corona-Krise wird häufig das Wort Resilienz gebraucht, auf die wir in diesen Tagen zurückgreifen können/müssen. Resilienz bedeutet seelische Widerstandskraft, oder auch, mit Resilienz das seelische Immunsystem stärken. Die Grundhaltungen beziehungsweise Schutzfaktoren Akzeptanz, Zuversicht und Lösungsorientierung können helfen, der jetzigen Situation sowohl einzeln als auch gesamtgesellschaftlich besser zu begegnen oder auch besser mit ihr umzugehen.

Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Situation zu akzeptieren, sie ist da, sie ist nicht wegzudiskutieren. Das bedeutet aber nicht, alles hinzunehmen und sich zu fügen, sondern sich der Realität zu öffnen, um sie zu begreifen, anzunehmen, und sich dann zu überlegen, was man tun will. Akzeptanz ist ein Prozess und erlernbar. In diesem Fall sogar, zu akzeptieren, dass es kein Klopapier mehr gibt. Eine wichtige Ressource der Akzeptanz ist die Geduld. Sie ist besonders in diesen Tagen gefragt.

Wir wissen nicht, wie lange wir in unserem Leben eingeschränkt bleiben und wie lange uns die Corona-Krise begleitet. Aber wir wissen, Klopapier gibt es am drauf folgenden Tag wieder. Der sprichwörtliche Geduldsfaden darf nicht zerreißen, sondern er muss Tag für Tag gestärkt werden. Das ist nicht leicht zu haben, sondern Arbeit für jeden einzelnen und für die Gesellschaft. Resiliente Menschen sind zuversichtlich und optimistisch. Salopp gesagt, sie sehen immer ein halb volles Glas. Sie stärken ihren Optimismus, indem sie an einen positiven Ausgang glauben, sich klarmachen, dass die Situation begrenzt ist, vorübergehend ist, und es nicht an einem allein liegt, bzw. dass sie nicht allein betroffen sind. Auch Optimismus ist prozesshaft und erlernbar, betont das Positive, ohne das Negative zu ignorieren.

Die Lösungsorientierung ist eine Konsequenz aus Akzeptanz und Optimismus. Sie verwandelt systematisch Probleme in Möglichkeiten, Angebote und Chancen. Lösungen im Sinne von positiven Veränderungen verbergen sich in jeder Situation. Diese kann man losgelöst vom Problembewusstsein finden und umsetzen. Die Fragen der Moderatoren in den Diskussionsrunden, „hätte man nicht früher….“ helfen nicht weiter. Diese reiten auf Fehlern herum und machen das Problem noch größer.

Resiliente Menschen suchen nicht nach Fehlern, sondern nach Lösungen. Meine persönliche Meinung: Unsere Regierungen im Bund und im Land machen eine hervorragende Arbeit, sie präsentieren Lösungen, bieten der Gesellschaft Lösungen an. Wichtig ist, dass jeder diese Lösungen annimmt und für sich selbst auch Lösungsmöglichkeiten auslotet, um mit der Situation angemessen umgehen zu können. Resilienz bedeutet auch, aus einer Krise gestärkt herauskommen. So war es auch während der Finanzkrise 2008. Deutschland ist gestärkt aus der Krise hervorgegangen, und daran glaube ich auch in diesen Zeiten. Es liegt dabei auch an jedem Einzelnen.