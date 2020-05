Derby Cycle produziert wieder

Cloppenburg Der Cloppenburger Fahrradhersteller Derby Cycle wird am Montag, 4. Mai, die Produktion wieder aufnehmen, die am 25. März wegen der Corona-Pandemie gestoppt worden war. Der Produktionsstart erfolge zunächst mit geringer Kapazität, um für eine sichere Arbeitsumgebung für alle Mitarbeiter zu sorgen, sagte Derby-Pressesprecher Arne Sudhoff auf NWZ-Nachfrage. Es werde aber wöchentlich geprüft, ob eine Steigerung unter Wahrung strenger Sicherheitsvorkehrungen möglich sei. Der Grund für die Wiederaufnahme seien ein Rückgang der Corona-Neuinfektionen in Deutschland sowie eine verstärkte Marktnachfrage nach der Wiederöffnung der Fahrradgeschäfte vergangene Woche in Deutschland und Österreich.

Das Unternehmen hatte am 25. März auf Notbetrieb umgestellt, um die Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit Corona zu schützen und wirtschaftliche Schäden abzumildern. Die Produktion war eingestellt worden, die Verwaltungstätigkeiten auf ein notwendiges Minimum reduziert. Für die betroffenen Abteilungen hatte Derby Cycle Kurzarbeit beantragt.

In dieser Zeit wurden Kunden weiter mit Fahrrädern aus dem Lager bedient. Die Wiederöffnung der Fahrradgeschäfte habe ab vergangener Woche für einen spürbaren Nachfrageanstieg gesorgt, so dass sich Derby Cycle entschlossen habe, die Produktion langsam wieder zu starten.