Cloppenburg Über den Ausbaufortschritt des kostenfreien WLAN will die SPD-Fraktion im entsprechenden Fachausschuss und im Rat der Stadt Cloppenburg informiert werden. Das hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Jan-Oskar Höffmann beantragt.

Die Stadtverwaltung soll einen Vertreter des Cloppenburg Marketings (CM) in den Fachausschuss einladen. Es soll zudem geklärt werden – so der Antrag der Sozialdemokraten– , ob weitere finanzielle Mittel benötigt werden, um eine flächendeckende Versorgung mit kostenfreiem WLAN in der Fußgängerzone gewährleisten zu können.

Aufgrund der Vorarbeit einiger Geschäfts- und Privatleute unter Führung der CM – so die SPD – könne in einigen Bereichen der Innenstadt bereits heute kostenfreies WLAN genutzt werden, heißt es in dem Antrag. Trotzdem sei es noch nicht gelungen, ein flächendeckendes Netz aufzubauen. Darüber hinaus seien viele WLAN-Netzwerke nicht funktionstüchtig. „Es darf aber nicht der Anspruch einer modernen und am Puls der Zeit lebenden Stadt sein, die Privatwirtschaft beim weiteren Ausbau künftig allein zu lassen“, heißt es von der SPD.