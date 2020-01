Cloppenburg Bis zu acht Meter hoch soll der Lärmschutz entlang der B 213 künftig werden. Diese Planung hat Klaus Haberland, Leiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Geschäftsbereich Lingen), im Ausschuss für Planung, Umwelt und Energie am Mittwochabend im Cloppenburger Rathaus vorgestellt.

Der erhöhte Lärmschutz wird nötig, weil durch den geplanten vierstreifigen Ausbau der E 233 auch die Ortsumgehung Cloppenburg künftig stärker befahren sein wird. Den geplanten Streckenverlauf zeigt diese Grafik. Zu Anfang sei es laut Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU) vom Bundesverkehrsministerium gar nicht vorgesehen gewesen, den Lärmschutz zu erhöhen. Das habe sich erst nach vielen Gesprächen und den Bemühungen von hiesigen Politikern ergeben. Haberland sprach in diesem Zusammenhang von der „Sonderlösung Cloppenburg“.

Welcher Bereich soll geschützt werden?

Insgesamt soll der Lärmschutz entlang der Straße, die dann von Meppen bis zur A 1 in Emstek B 60 heißen soll, kurz nach dem Autohof 24 an der Jümmestraße im Westen Cloppenburgs bis nach Bethen im Osten erhöht beziehungsweise verlängert werden. Das gilt vor allem für den Bereich zur Stadt hin. Wand- beziehungsweise Wallhöhen von zwei bis acht Metern sind geplant, stellte Haberland vor. Die höchsten Wände mit sieben bis acht Metern sollen nach jetziger Planung an der Anschlussstelle Molberger Straße beginnen und bis zum Inselviertel laufen.

Wie groß ist der Effekt des Lärmschutzes?

Laut Haberland profitieren eine Menge Anwohner von dem Lärmschutz. An den Rosengärten könne der Lärmpegel beispielsweise laut seinen Berechnungen um acht bis neun Dezibel sinken. Bereits eine Reduzierung um drei Dezibel werde als Halbierung des Lärms wahrgenommen. Und die bisher ausgerechnete Schutzwirkung könne sich noch weiter verbessern.

Denn das Bundesverkehrsministerium hat den Planern aufgetragen, den bestehenden Lärmschutz zu überprüfen. „Die Wände sind teilweise 30 Jahre alt. Wir werden prüfen, ob die Lärmschutzwirkung noch vorhanden ist und uns die Substanz genauer ansehen“, so der Chef der Behörde. So könnte es auch sein, dass einige Wände abgebaut werden und der neue Lärmschutz somit noch näher an die Straße rücken kann – was die Schutzwirkung erhöhen würde. Und auch die Verkehrsprognose für 2030 werde noch in die Planung einberechnet.

Können die Wände „attraktiv“ gestaltet werden?

Die Planer haben sich auch schon Gedanken gemacht, wie die Lärmschutzwände gestaltet werden können, um sie auch bei acht Metern Höhe für die Bevölkerung akzeptabel zu machen. Haberland zeigte Lärmschutzwände mit großen einzelnen Flächen und abgeknickten oberen Abschlüssen, um noch mehr Lärm abzuhalten. Für Lichteinfall hinter der Wand sorgte das Beispiel einer Variante über einer Brücke mit sogenannten Lichtbändern aus Glasbausteinen. Ausschussmitglied Andreas Borchers (SPD) brachte begrünte Wände ins Spiel. Diese sind laut Haberland aber unpraktisch, weil die Wände als Bauwerke häufiger überprüft werden müssten – und dies sei dann nicht mehr ohne weiteres möglich.

Wie sind die Reaktionen auf die Planung?

Wiese attestierte ein „super Ergebnis“. Ratsherr Benedikt Möller (CDU) lobte auch die nun geplante Schutzmauer auf Höhe Bethen. Jan Oskar Höffmann von der SPD fragte nach, wie es um den Lärmschutz bestellt sei, wenn die Stadt an der Ortsumgehung ein Neubaugebiet plane. „Wir beziehen in die Planung nur das ein, was vorhanden ist. Wenn dann irgendwann an der Strecke ein Baugebiet entsteht, muss die Stadt für den Lärmschutz sorgen“, antwortete Haberland. Er rechnet mit Gesamtkosten von rund zehn Millionen Euro.