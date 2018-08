Cloppenburg /Emstek Im Streit um die Abwasser-Klärung der Großschlachterei Vion (Wes­teremstek) hat die Stadt Cloppenburg nach wie vor keine Möglichkeit, den Abwasserkanal von Westeremstek zur Cloppenburger Kläranlage zu schließen. Dabei hatte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU) Ende Juni angekündigt, dass der Absperrhahn und die eigene Dauerbeprobung der Abwässer im September einsatzbereit seien. Die Stadt sei entschlossen, ihr Rad zuzudrehen, falls das Abwasser nicht den Vorgaben entspreche, erklärte der Verwaltungschef seinerzeit.

Inzwischen ist klar, dass Absperrhahn und Dauerbeprobung wohl nicht so schnell einsatzbereit sind. Nach NWZ-Informationen aus dem am Montag vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss hat die Gemeinde Emstek den Bau der Anlage untersagt, weil die Druckrohrleitung zwar auf dem Gebiet der Stadt Cloppenburg liegt, aber im Besitz der Gemeinde Emstek ist. Die Eigentumsverhältnisse seien der Stadt bekannt gewesen, man sei allerdings bislang davon ausgegangen, dass beide Kommunen ein Interesse am einwandfreiem Abwasser hätten, erklärte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese am Dienstag auf NWZ-Nachfrage.

Die Stadt muss sich nun also eine neue Strategie ausdenken und hat entsprechende Pläne bereits in der Schublade. Die Messstation soll jetzt in einem eigenen Übergabeschacht eingerichtet werden – und zwar dort, wo die Druckrohrleitung in die Gefälleleitung übergeht. Damit die Stadt einwandfreie und rechtlich nicht angreifbare Ergebnisse bekommt, werden die Anschlüsse von drei Privathäusern von der Druckrohrleitung abgeklemmt und anderweitig angeschlossen. So werde sichergestellt, dass die Druckrohrleitung nur die Abwässer der Großschlachterei Vion transportiere, so Wiese.

Der Auftrag für den Bau des rund 45 000 Euro teuren Absperrhahns – die Kosten für die Messstation kämen noch oben drauf – sei, so Wiese, bereits vergeben. Allerdings sei bekanntlich im Moment am Bau so viel zu tun, dass die beauftragten Unternehmen die Arbeiten nicht umgehend in Angriff nehmen könnten.

Wie berichtet, ist Emstek eigentlich für die Abwasser-Klärung zuständig, weil der Betrieb auf Gemeindegebiet liegt. Doch die Emsteker Kläranlage kann die Massen nicht bewältigen, deshalb hat Cloppenburg den Job im Auftrag von Emstek übernommen – dies ist Gegenstand einer Zweckvereinbarung.

In der Vergangenheit war die Cloppenburger Kläranlage regelmäßig „in die Knie“ gegangen, weil vor allem die zulässigen Stickstoffwerte des Abwassers – so die Stadtverwaltung – immer wieder die Grenzwerte überschritten hätten. Deshalb bekommt die Stadt regelmäßig Ärger mit dem Landkreis Cloppenburg, der als untere Wasserbehörde für die Einhaltung der Grenzwerte in der Soeste – dorthin wird das geklärte Abwasser eingeleitet – zuständig ist.

Wegen des seit rund zwei Jahren andauernden Streits um überhöhte Schlammlasten hatte die Stadt am 15. Mai 2017 die 1992 abgeschlossene Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Emstek fristgemäß zu 2022 und parallel auch fristlos gekündigt. Diese fristlose Kündigung halten die Gemeinde Emstek und Vion für unwirksam.

Unterdessen hatte Vion bereits vor Monaten erklärt, dass die Probleme längst überwunden seien. „Ja, wir haben Fehler gemacht“, sagte Geschäftsführer Bernd Janssen im Februar dieses Jahres: 2016 und 2017 habe es Störfälle gegeben, die zu Grenzwertüberschreitungen geführt hätten. „Einmal haben wir richtig Mist gebaut“, erklärte er weiter. Aber seit September 2017 laufe alles glatt.