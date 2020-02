Cloppenburg Was, schon wieder ein Jahr rum? Hat mein Neffe, der auch mein Patenkind ist, gefühlt nicht erst vorgestern noch Geburtstag gehabt?, schießt es mir neulich durch den Kopf, als ich in den Familienkalender einen anderen Termin eintragen will. Nur noch vier Tage habe ich Zeit, nun ist guter Rat teuer.

Mit meinen fast 50 Jahren bin ich noch ein Vertreter alter Schule. Ich schaue mir die Dinge, die ich kaufen will, gerne an – und nehme sie in die Hand. Ich gehe also gerne in die Geschäfte der Region und lasse mich von einem Verkäufer beraten.

Mein Patenkind, so habe ich in einem Telefonat mit seiner Mama herausgefunden, wünscht sich einen so genannten Controller für seinen Gaming PC. Sie verstehen das nicht? Macht nichts, ich auch nicht.

Jetzt muss es schnell gehen. Nur noch drei Tage Zeit, und ich habe tatsächlich aus verschiedenen Gründen keine Zeit mehr, im Geschäft nach dem gewünschten Controller zu suchen. Meine Frau und ich haben beim Internet-Kaufhaus Amazon einen so genannten Prime-Account: Diesen nutzen wir ausschließlich, um Filme und Fernseh-Serien aus dem Internet zu streamen – also herunterzuladen. Man kann sich mit Prime aber auch schneller die Sachen liefern lassen als mit einem normalen Amazon-Konto. Die Chancen stehen also gut, dass das Geschenk noch rechtzeitig ankommt. Ja, ich weiß, mein lieber Einzelhandel vor Ort, ich bin Dir untreu geworden.

Und für diesen Sündenfall werde ich prompt bestraft. An diesem Samstagnachmittag klingelt es an der Tür: Ich bin mit meinem Sohn beim Fußball, meine Frau steht unter der Dusche: Keiner von uns kann das Amazon-Paket annehmen.

Doch statt die empfindliche Unterhaltungselektronik bei den freundlichen Nachbarn abzugeben, entschließt sich der Bote, das Paket über unsere 1,80 Meter hohe Eingangspforte zu werfen. Es regnet an diesem Tag nicht zu knapp. Der äußere Verpackungskarton zieht Wasser.

Gott sei Dank sieht meine Frau das Paket relativ schnell in der Pfütze liegen und holt es zügig rein. Sie packt es aus, jede Menge Verpackungsmaterial hat den Inhalt des Pakets trotz der rüden Umgangsweise mit ihm schadlos gehalten. Einer runden Geburtsfeier am Sonntag und glücklichen Kinderaugen steht nun nichts mehr im Wege.

Mein Ärger hält sich also in Grenzen, trotzdem recherchiere ich am Montag die Auslieferung des Pakets, die laut einer Meldung aufs Smartphone von Amazon selbst und nicht von einem externen Dienstleister wie DHL, Hermes, etc. übernommen worden ist. Dem neuen Amazon-Verteilzentrum in Cloppenburg sei Dank.

An der Amazon-Kunden-Hotline meldet sich eine freundliche Männer-Stimme, die sich geduldig mein Anliegen anhört. Natürlich – so der Unbekannte – könne es nicht sein, dass ein Amazon-Paket so zugestellt werde. Es stünde mir frei, den Controller zurückzuschicken, und falls er nicht funktionieren würde, könnte ich ihn reklamieren. Das war’s, Fall gelöst. Außerdem hatte ich das Ding sei schon verschenkt.

Das Internet, ob bei Facebook, Instagram, etc., ist inzwischen voll mit Bildern von – vorsichtig formuliert – kurios zugestellten Paketen. Das zeigt aber auch, unter welchem Druck die Zusteller stehen, die oft zu Hungerlöhnen im Akkord schuften müssen. Die immer weiter zunehmenden Internetbestellungen haben eine Flut von Paketen ausgelöst. Hauptsache, die Sendungen sind zugestellt – wie ist egal. Und ich kann die Boten sogar verstehen.

Für mich war’s ein lehrreicher Ausflug in die Welt des Internet-Handels. Künftig kaufe ich meine Geschenke wieder im Laden – dort ist die Verpackung trocken und die Ware wird mir mit einem freundlichen Gesicht persönlich überreicht. Und den Geburtstag 2021 meines Neffen habe ich mir jetzt schon als Erinnerung im Smartphone gespeichert.