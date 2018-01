Cloppenburg 30 bis 40 Kilogramm Holz und Stahl, Kutschenräder und ein Lenker, der aussieht wie eine auf mich zielende Armbrust aus dem Mittelalter. Kein Antrieb, keine Bremsen, keine Federung. Wenn ich mir das Laufrad von Karl Drais von Wachtendorf so anschaue, ist es kaum zu glauben, dass es sich damals durchsetzen konnte und den Weg gebahnt hat für das Fahrrad, das heute nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken ist. Drais erhielt am 12. Januar 1818, also vor genau 200 Jahren, das Patent für seine Erfindung.

Nun steht es vor mir, ein originalgetreuer Nachbau eingemottet in einem Lager des Museumsdorfs Cloppenburg. Markus Brinkmann hat es für mich aus dem Depot des Museumsdorfs geholt und verfolgt nun grinsend, wie ich meine ersten Gehversuche darauf unternehme. Es ist wacklig und unheimlich laut, als würde ich Kieselsteine mit Stahl mahlen. Im Prinzip tue ich das auch, denn das Rad ist mit Metall „bereift“.

Dabei ist es aber auch erstaunlich flott und rollt leichtläufig geradeaus. Es neigt in Kurven zum Rutschen und ich muss aufpassen, mich nicht hinzulegen. Dazu kann man sich nach einer längeren Fahrt bestimmt von der Familienplanung verabschieden, denke ich mir – ich sitze auf mit Leder überzogenem Holz. Auf jeden Fall bringe ich ein paar Mädels zum Lachen, als die mich mit dem Auto überholen. Ein Hingucker ist das hölzerne Gefährt auf jeden Fall.

Neuere Entwicklungen kamen auch aus Cloppenburg – im Depot stehen zahlreiche wegweisende Prototypen der heutigen Firma Derby. Für Cloppenburg ist das Fahrrad mit der Zeit ein entscheidender Wirtschaftsfaktor geworden. Dabei sah es kurz danach aus, als würde das Laufrad wieder in der Versenkung verschwinden.

In den zwei Jahren nach dem Patent kam es fast überall zu einer weiten und schnellen Ausbreitung des Laufrads. Wie auch bei neuen Entwicklungen heute (zum Beispiel beim E-Auto) nahm sofort eine Lobby den Kampf gegen die neue Erfindung auf – in diesem Fall die Pferdelobby, die die Laufräder als direkte Konkurrenz zu Ross und Reiter sah. Um die Verbreitung zu stoppen, wurden Fahrverbote erlassen.

Schon Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Rennen gefahren, erstmals auch bei den Olympischen Spielen. Vor mir steht jetzt ein Rennrad aus dem Jahr 1985. Gangschaltung am Rahmen mit zehn Gängen, dünne Pedale, und dünne Reifen – ein Leichtgewicht, das sich mit einem Arm entspannt hochheben lässt. Ich trete in die Pedale, flitze los und spüre wieder den Sattel, der relativ hart für meinen Geschmack ist. Aber man kommt schnell voran, nur das Schalten am Rahmen ist ungewohnt. Aber um Komfort geht hierbei ja auch nicht.

Heute gibt es mehr Fahrradtypen als man nach einem Atemzug aufzählen kann. Das E-Bike, das zuerst vor allem Senioren das Radfahren wieder ermöglichte, wird heute auch sportlich genutzt.

Vor mir steht ein Mountain-E-Bike. Es hat zwei Gangschaltungen am Lenker, eine elektrische Steuerung für den Antrieb, eine Federung sowie Reifen mit breitem und groben Profil für die Fahrt im Matsch. Sobald ich trete, wird der Motor aktiviert und das Rad beschleunigt. Ich schaffe es viel einfacher, mit Autos im Stadtverkehr Schritt, oder besser – Rad – zu halten. Dafür macht es einen Schritt zurück: Gewichtstechnisch geht es wieder in Richtung Laufrad, denn der Akku allein wiegt drei Kilo.

