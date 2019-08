Experten sprechen über Wald

Cloppenburg Der Wald im Spannungsfeld zwischen Ökologie und Ökonomie ist Thema des Akademieabends des Heimatbund-Geschichtsausschusses am Mittwoch, 4. September, um 18 Uhr in der Katholischen Akademie in Stapelfeld. Jeder Interessierte ist herzlich eingeladen.

Verschiedene Experten sprechen über Geschichte, Nutzung, Pflege und Bedeutung von Forst und Privatwald. So hält Willi Rolfes, Naturfotograf und geschäftsführender Direktor der Akademie, einen Bildervortrag mit dem Titel „Da sein. Wie ein Baum“. Regina Dörrie spricht als örtliche Forstamtsleiterin über Herausforderungen für das Forstamt Ahlhorn als modernem Dienstleistungsbetrieb. Die Entwicklung und Aufgabenfelder der privaten Forstwirtschaft thematisiert Dr. Florian Stockmann, Forstamtsleiter an der Landwirtschaftskammer Weser-Ems in Osnabrück, und Christoph Böckmann referiert als Privat-Forstmeister über „Wald- und Forstwirtschaft“.

Anmeldung bis zum 2. September beim Heimatbund unter Telefon 0 44 71/ 94 77 22 (montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr) oder per E-Mail an info@heimatbund-om.de