Cloppenburg Autofahrer müssen in diesem Jahr im Cloppenburger Stadtgebiet besonders tapfer sein. Die Verwaltung stellte am Donnerstagabend in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses zahlreiche Baumaßnahmen auf Hauptverkehrsstraßen vor, die alle 2018 über die Bühne gebracht werden sollen.

• Löninger Str./Eschstr.

Im vierten Quartal 2018 soll die Kreuzung Lange Straße/Kirchhofstraße/Eschstraße/Löninger Straße saniert werden. „Das niedersächsische Straßenbauamt in Lingen betrachtet sie als einen Totalschaden“, sagte Bauamtsleiter Armin Nöh. Von den Gesamtbaukosten in Höhe von 820 000 Euro übernimmt der Landkreis 460 000 Euro, weil die Löninger Straße (K 153) in seinen Zuständigkeitsbereich fällt. 360 000 Euro bleiben der Stadt.

• Kirchhofstraße

Wie berichtet, soll die Kirchhofstraße in eine Fahrradstraße mit geduldetem Autoverkehr umgewandelt werden. Mit der 1,36 Millionen Euro teuren Maßnahme soll nach Angaben der Verwaltung im Mai oder Juni begonnen werden.

• Emsteker Straße

Die 1,85 Millionen Euro teure Sanierung der Emsteker Straße zwischen Bahnübergang und Lidl-Kreisel war ebenfalls bereits im Ausschuss vorgestellt worden. Darin enthalten sind der Straßenbau an sich, die Erneuerung und Vergrößerung der Regen- und Schmutzwasserkanäle sowie die Straßenbeleuchtung. Los geht’s hier, so Nöh am Donnerstag, ab Juni.

• bahnhofstraße

Einen Monat früher will die Stadt mit der Sanierung des Regenwasserkanals an der Bahnhofstraße zwischen Kreisel und Bahnhof beginnen. 645 000 Euro sind dafür in die städtischen Haushalte 2018 und 2019 eingestellt worden.

• Kreisel Friesoyther Str.

Der erst 2016 fertiggestellte Kreisel Friesoyther Straße/Soesten­straße/Westerlandstraße ist schon kaputt. Die Pflasterdecke im Innenring des Kreisverkehrsplatzes weist Risse und Abplatzungen auf. Die Mängel seien auf eine mangelhafte Planung und einen fehlerhaften Bau zurückzuführen, erklärte Nöh. Die Mängel würden „auf Garantie“ beseitigt. So werde der gepflasterte Innenring ausgebaut und durch eine Lösung aus Beton ersetzt. Mit den Bauarbeiten am Kreisel, der rund 1,23 Mio. Euro gekostet hat, soll im Juni begonnen werden. Es ist eine achtwöchige Teilsperrung vorgesehen.

• Alter Emsteker Weg

Ab März wird die Fahrbahndecke am Alten Emsteker Weg erneuert.

• Schachtsanierungen

Zudem stehen Schachtsanierungen an. Von März bis April geht es an der Osterstraße und an der Höltinghauser Straße im Bereich des Museumsdorfs los, in der zweiten Jahreshälfte soll der Regenwasserschacht in Höhe des Gymnasiums Liebfrauenschule erneuert werden. Von April bis Mai/Juni werden weitere Schächte an der Osterstraße saniert. Ab August sind die Kanäle am Niedrigen Weg im Bereich der Bahnkreuzungen dran.

• Werner-baumbach-Str.

Wie berichtet, soll in diesem Jahr auf einer Länge von 2750 Metern die Radwegelücke entlang der Werner-Baumbach-Straße in Staatsforsten geschlossen werden: und zwar zwischen der Varrelbuscher Straße im Süden und dem bestehenden Radweg im Norden in Höhe der Baumschule Aumann. Die Kosten betragen voraussichtlich 1,25 Millionen Euro, die Stadt hofft auf Zuschüsse vom Land in Höhe von 480 000 Euro. Der städtische Anteil kommt aus dem Sonderinvestitionsprogramm zur Ausweitung/Optimierung des Radwegenetzes.