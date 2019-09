Cloppenburg Der Fachkräftebedarf im Oldenburger Münsterland ist überdurchschnittlich hoch. „Wir befinden uns in einer der Boom-Regionen, was den Arbeitsmarkt betrifft“, begrüßte Moderator Dr. Dr. Niels Albrecht die gut 70 Firmenvertreter beim zweiten „Faktor A – Business Talk“ der Agentur für Arbeit Vechta im Kulturbahnhof Cloppenburg.

Für die heimischen Unternehmen ist es in der derzeitigen Arbeitsmarktsituation besonders herausfordernd, geeignete Fachkräfte zu finden. Eine Möglichkeit der Fachkräftesicherung ist die Qualifizierung der eigenen Beschäftigten. Daher stand der zweite Business Talk ganz im Zeichen der Mitarbeiterqualifizierung. Das Thema der Veranstaltung für Unternehmer und Personalverantwortliche lautete „Fachkräfte selbst gemacht – kluge Chefs investieren nicht nur in Maschinen“.

Professor Dr. Jutta Rump vom Ludwigshafener Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) referierte über die Trends und Entwicklungen in Zeiten der Digitalisierung. Rump ist Expertin für die Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeitern, um lebenslang fit für den Arbeitsmarkt zu bleiben. Es werde – so Rump – immer wichtiger, die Stärken der Beschäftigten zu erkennen und diese explizit zu fördern. „Diese Investition kostet Zeit, zahlt sich aber mittelfristig immer aus“, so Rump. Zudem gelte es gerade in diesen Zeiten der starken Veränderungen das Gute in den Unternehmen zu bewahren und eine hohe Identifikation der Belegschaft zu erreichen, um die Fachkräfte zu halten.

Im Anschluss wurde auf dem Podium diskutiert. Neben Rump gaben Marc große Austing (IT-Unternehmer aus Lohne) und Michael Kunz (Wessendorf Systembeschichtungen aus Emstek) Einblicke in die eigenen Erfahrungen und Strategien zur Mitarbeiterqualifizierung. Abgerundet wurde das Podium durch Carmen Kühling (Teamleiterin der Agentur für Arbeit Vechta), die die Unterstützungsmöglichkeiten der Agentur für Arbeit vorstellte.

Große Austing riet den Zuhörern „einfach mal bei den Mitarbeitern nachzufragen“ was ihnen gefalle und wo sie ihre eigenen Stärken sähen. Um neue Kollegen besser kennenzulernen, nehme der Geschäftsführer jeden einmal mit auf eine Dienstreise.

Michael Kunz hat zuletzt auch verstärkt auf die Integration von geflüchteten Menschen in den Betrieb gesetzt. Er schilderte überwiegend gute Erfahrungen. „Natürlich gelingt das nicht immer, aber in großen Teilen lohnt sich die Investition in diese Menschen. Viele bringen praktische Erfahrungen mit, auf denen durch Qualifizierungen gut aufgebaut werden kann.“

Carmen Kühling lud Unternehmen ein, das Gespräch mit dem gemeinsamen Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit und der Jobcenter bei Personalfragen zu suchen, um Lösungen zu finden. Zudem erläuterte sie die neuen Fördermöglichkeiten nach dem Qualifizierungschancengesetz, welches in diesem Jahr in Kraft getreten ist. „Für viele ist es immer noch neu, dass nicht nur Arbeitslose, sondern auch Beschäftigte gefördert werden können. Hierdurch wird also ein präventiver Ansatz umgesetzt, damit die Menschen durch Weiterbildung gar nicht erst arbeitslos werden.“

Das Oldenburger Münsterland habe einen überdurchschnittlich hohen Anteil an ungelernten Arbeitskräften. Daher sei das Potenzial für Qualifizierungen vergleichsweise hoch. Die Agentur für Arbeit kann beispielsweise die Kosten für Lehrgänge und Lohnausfälle teilweise oder ganz übernehmen.

Weitere Informationen zur Förderung von Beschäftigten erhalten Unternehmen bei ihren Ansprechpartnern im Arbeitgeberservice, online unter www.arbeitsagentur.de oder Telefon 0800/4 55 55 20.