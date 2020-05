Feiern Am Vatertag: Kein Alkoholverbot im Oldenburger Münsterland

Cloppenburg Der Landkreis Aurich hat ein Ausschankverbot für Alkohol in Biergärten und auf Restaurant-Terrassen am Vatertag angekündigt. Er will so verhindern, dass es zu größeren Menschenansammlungen vor den Lokalen kommt und die Abstandsregelungen nicht eingehalten werden. Wirte und Verbände kündigten Klagen an.

Der Landkreis Cloppenburg sieht keinen Handlungsbedarf und will den Verkauf und Verzehr von alkoholischen Getränken in Außenbereichen und -anlagen von Restaurationsbetrieben jeglicher Art sowie den Außerhausverkauf von alkoholischen Getränken an dem Tag nicht rechtlich untersagen. Die Fallzahlen und die Ansteckungsrate geben, so Landkreissprecher Frank Beumker auf NWZ-Nachfrage, „keinen Anlass für weitergehende Anordnungen“.

Auch der Landkreis Vechta plant laut nach Auskunft der Pressestelle kein Alkoholverbot. „Wir werden allerdings – wie am 1. Mai – an die Bürger appellieren, auch während des Feiertages die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten und aufeinander Acht zu geben“, so Pressesprecher Jochen Steinkamp.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen