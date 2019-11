Cloppenburg „Ich bin sehr enttäuscht, dass so wenige junge Leute dabei sind“, sagt Anna Weininga, Großmutter einer Jugendlichen, und spricht damit aus, was wohl viele der Demonstranten an diesem Freitag um 16 Uhr denken. Die Verantwortlichen der Fridays-for-Future-Bewegung im Oldenburger Münsterland hatten die Aktionen an diesem Freitag erstmals auf den Nachmittag gelegt – und nur 100 Teilnehmer waren gekommen.

„Heute ist ,Global Day of Climate Action’ und weil wir nicht nur demonstrieren wollten, haben wir uns den Laternenumzug überlegt“, sagt Hanna Ha-Minh, eine der jungen Organisatorinnen in Cloppenburg. Und weil die Laternen im Dunkeln besser aussehen, hatte man sich auf 16 Uhr geeinigt. Zu dieser Zeit setzte sich auch der Protestzug in Vechta in Bewegung.

„Ich bin dabei, weil die Uhr tickt, und wir uns alle Sorgen machen sollten. Jetzt bin ich ganz bestürzt, dass sich so wenige Menschen Sorgen machen“, erklärte Ute Wienken aus Cloppenburg. Denn noch beim jüngsten Streik am 20. September waren in Cloppenburg etwa 1000 – zumeist junge – Menschen auf der Straße. Und der war vormittags, während der Schulzeit.

Wienken ist schon einmal bei einer Demo dabei gewesen, hat aber sonst vormittags noch arbeiten müssen. Deswegen passt ihr die Aktion am Nachmittag besser.

Dass die Kinder und Jugendlichen nur demonstriert haben, um zu schwänzen, möchte sie nicht glauben, sagt sie mit einem leicht verzweifelten Schmunzeln. „Jeder hört vom Klimawandel, jeder redet davon. Wenn es aber darum geht, sich einzusetzen, dann habe ich Wochenende oder muss noch meine Reise buchen. Dann sollen sich doch bitte andere einsetzen“, zeigt sich Wienken enttäuscht.

Diese Gemütslage teilt auch Anna Weininga. Auch ihre Enkeltochter habe schon mitgestreikt und demonstriert heute nicht. „In der Schule hieß es, entweder ihr kommt mit zur Demo oder ihr macht Schule“, sagt Weininga. Die Jugendlichen seien wohl zu bequem, im Winter zu demonstrieren. „Aber mit 16 oder 17 ist man so – da war ich auch so“, sagt die Demonstrantin und lacht. Das Wasser müsse erst vor dem Bett stehen, sonst glaube niemand an den Klimawandel. Unabhängig von der Anzahl der Menschen sei es wichtig, dass demonstriert werde, sagte Organisatorin Susanne Beck.

Zu den Demonstranten sprach auch Christian Meyer, Grünen-Politiker und ehemaliger niedersächsischer Minister für Landwirtschaft und Ernährung. Er mahnte an, dass auch Cloppenburg klima-neutral werden müsse und dass jeder – beispielsweise durch energetische Gebäudesanierungen – zum Klimaschutz beitragen könne.

Auch in Friesoythe gingen Schüler und Erwachsene für das Klima auf die Straße. Ab 17 Uhr fuhr eine kleine Gruppe vom Hansaplatz aus mit dem Fahrrad durch die Stadt.

