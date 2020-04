Geflügelpest: Keine Stallpflicht für Geflügel im Kreis

Cloppenburg Im Emsland gilt bereits seit dem 25. März eine Stallpflicht für Geflügel. Das ist die Reaktion auf einen Fall von Geflügelpest im Landkreis Aurich. Die Halter müssten sämtliches Geflügel einstallen, teilte der Landkreis mit. Die Allgemeinverfügung ist bis zum 31. Mai gültig.

Doch wie sieht es im Landkreis Cloppenburg aus, in dem rund 13 Millionen Stück Geflügel stehen? Den bislang jüngsten Pestausbruch im Winter 2016/17 haben die Tierhalter noch in schlechter Erinnerung. Seinerzeit mussten Tausende Tiere – überwiegend Puten – getötet werden. Der wirtschaftliche Schaden war immens. Die NWZ hat nachgefragt.

Der Landkreis Cloppenburg sei nach Prüfung des Sachverhalts und unter Zugrundelegung der Risikoeinschätzung des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) vom 25. März zu dem Ergebnis gekommen, keine Aufstallung anzuordnen, erklärte Kreissprecher Frank Beumker. Die Region Oldenburger Münsterland sei bislang nicht betroffen. Darüber hinaus habe es keine positiven Wildvogelfunde in der Region gegeben. Und laut Aussage des FLI befänden sich die Wildvögel auf den Rückzug. Auch das Land habe sich nicht für eine landesweite Aufstallung entschieden, so Beumker.

Dennoch habe der Landkreis auch vor dem Hintergrund der derzeitigen Corona-Krise Vorbereitungen für einen Ausbruch der Aviären Influenza getroffen, erklärte Beumker. So habe man für den Ernstfall benötigte Personalressourcen so getrennt, dass ein sofortiger Einsatz möglich sei und die Handlungsfähigkeit des Krisenzentrums sofort hergestellt werden könne. „Nichtsdestotrotz würde die Bekämpfung der Vogelgrippe in Anbetracht der Coronavirus-Pandemie für den Landkreis Cloppenburg eine besondere Herausforderung darstellen“, meinte Beumker. Die Kreisverwaltung weise deshalb die Geflügelhalter nochmals darauf hin, dass zur Minimierung des Eintragsrisikos in den Nutzgeflügelbeständen die strikte Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen unabdingbar seien.