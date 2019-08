Cloppenburg Der Verein „Perspektive: Pflege e.V.“ hat nach einer kurzen Vakanz in Person von Thole Terhaag einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Das Projekt in Zusammenarbeit mit den Landkreisen Cloppenburg und Vechta, und gefördert mit EU-Mitteln, engagiert sich gegen den Fachkräftemangel in der Pflege. Das Ziel ist es, das Image der Berufe in der Pflege zu verbessern und den Menschen im Landkreis aufzuzeigen, wieso es sich lohnt, die Ausbildung hier im Landkreis zu machen und danach auch in den Einrichtungen des Landkreises zu arbeiten. Das sei bereits durch aufsehenerregende Projekte passiert. Unter anderem berichtete das NDR-Fernsehen darüber. Die Arbeit soll nun mit dem neuen Mitarbeiter intensiviert und ausgebaut werden. Erstes großes Projekt ist die Teilnahme an der Jobmesse vom 30. bis 31. August in der Münsterlandhalle.

Thole Terhaag aus Oldenburg kennt das Oldenburger Münsterland aufgrund seines Gerontologiestudiums an der Universität Vechta und hat schon Praxiserfahrungen in den örtlichen Einrichtungen gesammelt. Der 26-Jährige weiß um den Pflegenotstand und will neue Fachkräfte gewinnen, aber auch Fachkräfte halten und somit die Attraktivität des Berufes fördern.

Der Verein hat 35 Mitglieder, bestehend aus Pflegeeinrichtungen, Krankenkassen und Bildungseinrichten. Er hat seinen Sitz am Pingel Anton 23 in Cloppenburg und ist telefonisch unter Telefon 0 44 71/ 1 58 80 zu erreichen.