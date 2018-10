Cloppenburg Die Sonne bringt den Anlegern des VR Bürger Energieparks eG eine gute Rendite und gute Gewinne. Das wurde nun auf der Mitgliederversammlung in den Räumen der Volksbank Cloppenburg mitgeteilt. Sieben Prozent werden für das Geschäftsjahr 2017 ausgeschüttet.

Der Energiepark wurde im Jahr 2008 durch eine Initiative der Volksbanken in Cloppenburg, Emstek und Essen-Cappeln sowie der Raiffeisenbank in Garrel gegründet. In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gemeinden und der Stadt Cloppenburg wurden kommunale und private Dachflächen angepachtet, um mit den darauf errichteten Photovoltaik-Anlagen nach dem Motto „Rendite durch Klimaschutz“ gemeinschaftlich zu profitieren. Es wurden 5,3 Millionen Euro in 17 Anlagen mit einer Gesamtgröße von fast 1800 Kilowatt peak (kWp) investiert.

Der Aufsichtsratsvorsitzende und Bürgermeister der Gemeinde Emstek, Michael Fischer, sowie die beiden Vorstandsmitglieder Franz Josef Behrens und Ludger Klövekorn stellten den Mitgliedern das Jahresergebnis für 2017 vor. Die 17 PV-Anlagen im Kreisgebiet erzeugten im vergangenen Jahr insgesamt etwa 1,4 Millionen kWh Strom. Die Vermarktung dieser regenerativen Energie brachte Umsatzerlöse in Höhe von 548 000 Euro. Aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 108 000 Euro erhalten die Mitglieder eine Dividende von sieben Prozent auf ihre Geschäftsguthaben. Seit Bestehen wurden 42 Prozent an Dividenden auf das Geschäftsguthaben von über 1,6 Millionen Euro € an die 152 Mitglieder ausgezahlt.

Die Mitglieder erteilten dem Vorstand und dem Aufsichtsrat einstimmig Entlastung. Für die ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder Egon Bregen und Wolfgang Gensch wurden die beiden Bankvorstände Thorsten Kaiser (Volksbank Emstek) und Rainer Herbers (Raiffeisenbank Garrel) einstimmig in den Aufsichtsrat gewählt.