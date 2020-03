Geplante Filiale In Cloppenburg: Wie groß darf der XXXLutz-Möbelmarkt werden?

Cloppenburg Im Streit um die Größe des geplanten XXXLutz-Möbelmarkts im Cloppenburger Gewerbegebiet zwischen Westallee und Jümmestraße hat der Landkreis Cloppenburg jetzt in Abstimmung mit der Stadt das Gutachterbüro „Stadt und Handel“ eingeschaltet.

Wie berichtet, will der Möbelriese XXXLutz, der zu den großen Drei in Deutschland gehört, in Cloppenburg eine Filiale mit 34 000 Quadratmetern errichten. Dagegen hatte die Planungsbehörde des Landes Niedersachsen ihr Veto eingelegt, weil der Möbelmarkt mehr Kaufkraft außerhalb des Stadtgebietes abziehen soll, als es die Behörde für verträglich hält. Und auch das Planungsamt des Landkreises Cloppenburg zweifelt die Raumverträglichkeit des Projektes an. Zum Vergleich: Die 2007 in Oldenburg eröffnete Ikea-Filiale ist 37 000 Quadratmeter groß.

Wie sehen die rechtlichen Grundlagen aus?

Für den geplanten Bau ist die Erstellung eines regionalen Einzelhandelskonzepts nötig gewesen – dieses hat ebenfalls das Büro „Stadt und Handel“ bereits erledigt. Basierend auf der Datengrundlage des Papiers wird davon ausgegangen, dass bei einer geplanten Verkaufsfläche von 34 000 Quadratmetern 64 Prozent des Gesamtumsatzes von außerhalb des so genannten Kongruenzraumes des Mittelzentrums Cloppenburg kommen müssten.

Das Landesraumordnungsprogramm lässt aber nur 30 Prozent Umsatzherkunft von außerhalb zu. Das beauftragte Gutachterbüro „Stadt und Handel“ hat nun Varianten für eine Verkleinerung des Möbelmarkts erarbeitet – die Kreisverwaltung spricht auf NWZ-Nachfrage von 21 050 bis 24 350 Quadratmetern. Auf diesen Flächen kämen dann 40 Prozent der Umsätze von außerhalb. „Allerdings müsste diese Überschreitung bei der Umsatzherkunft von außerhalb für ein konkretes Ansiedlungsvorhaben besonders begründet werden. Hierzu kann insbesondere das bestehende Versorgungsdefizit herangezogen werden“, spielt Kreissprecher Frank Beumker auf die Unterversorgung mit Möbeln in der Kreisstadt Cloppenburg an.

Was ist sonst noch problematisch?

Zudem sei bei den vorgesehenen innenstadtrelevanten Randsortimenten des Cloppenburger XXXLutz im Bereich Glas, Porzellan, Keramik – geplant sind 1750 Quadratmeter – ein unzulässiger Wettbewerbsnachteil für die Cloppenburger Innenstadt und die umliegenden Gemeinden zu befürchten, meint der Kreis. Damit sei diese Größenordnung ebenfalls als nicht raumverträglich zu bewerten. Wie berichtet, haben in dem Beteiligungsverfahren zur Aufstellung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes das Amt für Regionale Landesentwicklung, die Industrie- und Handelskammer Oldenburg sowie Landkreise, Städte und Gemeinden aus dem Umland erhebliche Bedenken gegen das Ansiedlungsvorhaben geltend gemacht und unter Hinweis auf das Landesraumordnungsprogramm Klagen gegen eine entsprechende Bauleitplanung der Stadt Cloppenburg angekündigt.

Wie reagiert die Stadt Cloppenburg?

„Wir befinden uns in einem engen Austausch mit XXXLutz und versuchen weiterhin, das Projekt an unserem Standort zu realisieren. Eine Absage des Investors liegt uns aktuell nicht vor“, erklärte Stadtsprecherin Benita Meyer auf NWZ-Nachfrage. Weitere Details wurden nicht bekanntgegeben. Konkreter wolle sich die Stadt erst in Kürze äußern.