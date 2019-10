Cloppenburg In diesem Jahr ist im Garten viel Wasser zum Befüllen von Planschbecken und Gießen benötigt worden. Auch im Sommer 2020 werde der Wasserverbrauch wieder erheblich ansteigen, glaubt der gemeinnützige Verein VSR-Gewässerschutz. „Spätestens dann stellt das Wasser aus dem eigenen Brunnen eine wichtige Alternative zum kostbaren Leitungswasser dar. Wer Brunnenwasser nutzt, trägt zu einem nachhaltigen Umgang mit unseren Trinkwasservorräten für die Zukunft bei“, so die VSR-Vorsitzende Susanne Bareiß-Gülzow. Doch leider verschmutzten Nitrate und Pestizide das Grundwasser der landwirtschaftlich intensiv genutzten Region. Auch könnten durch verschiedene Einflüsse Krankheitserreger ins Wasser geraten. Viele Belastungen könne man nicht sehen oder riechen.

Ob das eigene Brunnenwasser für das Befüllen des Planschbeckens, zum Gießen, als Wasser für Tiere oder sogar zum Trinken geeignet ist, kann man am Labormobil der gemeinnützigen Organisation VSR-Gewässerschutz erfahren. Dieses hält am Mittwoch 9. Oktober, in der Cloppenburger Fußgängerzone auf Höhe des LzO-Platzes in der Stadtmitte. Wasserproben nehmen Diplom-Physiker Harald Gülzow und ein Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst von 15 bis 17 Uhr am Labormobil entgegen. Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird gegen eine Kostenbeteiligung von zwölf Euro durchgeführt. Diese Untersuchung wird bereits vor Ort erledigt, so dass die Bürger ihre Ergebnisse gegen Ende der Aktion abholen können. Gegen weitere Kostenbeteiligungen werden umfangreichere Untersuchungen auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien angeboten. Das Ergebnis dieser Analysen wird mit einer Bewertung per Post zugesandt.

Damit die Ergebnisse auch aussagefähig sind, sollen zur Probenahme und Transport Mineralwasserflaschen genutzt werden. Besonders geeignet sind dabei bis zum Rand gefüllte 0,5 l Flaschen aus Kunststoff.

Die Brunnenbesitzer werden mit ihren Messwerten nicht alleingelassen. Das Team vom VSR-Gewässerschutz berät anhand der Messergebnisse, wofür das Brunnenwasser geeignet ist. Außerdem beantwortet Projektleiter Gülzow, der Experte zum Thema Brunnenwasserqualität ist, immer freitags zwischen 9 und 12 Uhr Fragen unter Telefon 0 28 31/ 9 76 33 42.