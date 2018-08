Cloppenburg Das Geschäft rund um die Beförderung von Personen ist kein leichtes – auch nicht im Landkreis Cloppenburg. Hier ist genau geregelt, welches Unternehmen seine Fahrzeuge an welche Orte schicken darf, um dort auf Kundschaft zu warten.

Diese Regelung vom Landkreis wollen jetzt zwei Taxiunternehmen aus Cappeln und Emstek/Bösel aufweichen. Aus diesem Grund haben sie beantragt, die Veranstaltungen „Ostern einläuten“ und „Heiligabend einläuten“, die jedes Jahr in der Münsterlandhalle laufen, für den allgemeinen Taximarkt zu öffnen. Darüber hinaus wollen die Unternehmer erreichen, dass alle Taxifahrer am Samstag an der Discothek „Life“, Bahnhofsstraße in Cloppenburg, stehen und auf Kundschaft warten dürfen.

Als Begründung führen die Unternehmer an, dass es einen großen Bedarf von Seiten der Fahrgäste gebe. Bei den Veranstaltungen in der Münsterlandhalle sei bereits die alleinige Masse der Gäste schon Grund genug für die Ausweitung der Taxi-Regelung. In Bezug auf die Disco Life führten die Taxifahrer an, dass die ortsansässigen Unternehmen in Stoßzeiten überfordert seien, alle Kunden zu bedienen, so dass sich Wartezeiten von bis zu zwei Stunden ergeben würden.

Eine Nachfrage des Landkreises bei der Stadthallen Betriebs GmbH als Betreiber der Münsterlandhalle ergab, dass zur Osterparty zwischen 2000 und 3000 Gäste und zur Weihnachtsparty noch einmal rund 1000 Gäste mehr kämen. Aus diesem Grund befürworteten die Mitglieder des Verkehrsausschusses den Beschlussvorschlag, die Veranstaltungen auch für auswärtige Taxiunternehmen zu öffnen, einstimmig.

Genau gegenteilig verhielt es sich bei der Abstimmung in Bezug auf die Disco Life. Hier sprachen sich die Ausschussmitglieder einstimmig gegen den Antrag der Taxiunternehmer aus.

Kontrollen hätten nicht erkennen lassen, dass größere Menschenmengen vor der Disco lange auf Beförderungsmöglichkeiten warten müssten, längere Wartezeiten zu Stoßzeiten dagegen könnten vereinzelt vorkommen, hieß es. Auf der anderen Seite müsse beachtet werden, dass sich die Erlaubnis für auswärtige Taxifahrer, am Life auf Kunden warten zu dürfen, wirtschaftlich auch auf die örtlichen Unternehmen auswirke – vor allem, wenn die Besucherzahlen niedrig seien.

Zudem beschlossen die Mitglieder des Verkehrsausschusses, die weitere Entwicklung der Sachlage auch künftig überprüfen zu wollen.