Cloppenburg Die mindestens bis Ende Februar dauernde Sperrung der Hagenstraße – einer der Hauptverkehrswege in Cloppenburg – sorgt unter Anwohnern und Bürgern für Verdruss. So behaupten einige Anlieger, dass sie von der Stadtverwaltung über die Sperrung nicht rechtzeitig in Kenntnis gesetzt worden seien und davon erst aus der Zeitung erfahren hätten.

Das stimme natürlich nicht, erklärte Bauamtsleiter Armin Nöh auf NWZ-Nachfrage. Alle betroffenen Anlieger hätten am 3. Januar Post von der Stadt bekommen. „Wir haben aber nicht geklingelt. Denn persönliche Gespräche hätten wir zeitlich nicht geschafft“, konterte Nöh die Beschwerde eines Anwohners, die die Stadtverwaltung telefonisch erreicht hatte. Er, so Nöh, befürchte, dass nicht jeder Anwohner zeitnah in seinen Postkasten geschaut habe.

Mülltonnen-Abholdienst

Dabei habe sich die Stadt – so Nöh weiter – einige Gedanken zur Sperrung der Hagenstraße gemacht. Weil dort auch viele ältere Menschen wohnten, die nicht mehr ohne Weiteres in der Lage seien, ihre Mülltonne 150 Meter weit zu den provisorischen Abholpunkten zu schieben, habe die Stadt eigens ein privates Dienstleistungsunternehmen dafür beauftragt.

Kritiker der Straßensperrung fragen sich auch, warum mit den Arbeiten nicht schon in den Weihnachtsferien begonnen worden sei. Denn nun sei ein Verkehrschaos vorprogrammiert, weil der Schulbetrieb an der BBS am Museumsdorf, am Clemens-August-Gymnasium und am Gymnasium Liebfrauenschule wieder laufe. Und dieser bringe morgens und mittags jede Menge Autoverkehr mit sich.

Am Montag hatten Schüler und Autofahrer jedenfalls noch Schonfrist. Die Hagenstraße war noch befahrbar, weil die Umleitung erst angelegt und abgenommen werden musste. Bauamtsleiter Nöh zeigte unterdessen auch Verständnis für den Frust über die massiven Behinderungen. Gleichwohl habe die Stadt keine andere Wahl, schließlich müsse die Infrastruktur in Ordnung gehalten werden. 35 000 Euro kosteten die Schmutzwasser-Kanalsanierungen an der Hagenstraße. Bis zu drei Meter tief gehe es in die Erde.

In diesem Jahr stünden jede Menge weiterer Maßnahmen auf der Agenda des Bauamts – mit einem engen Zeitplan. Wenn die Bauarbeiten an der Hagenstraße beendet seien, gehe es fast nahtlos mit Schachtsanierungen an der Höltinghauser Straße weiter.

Die Zeiten, in denen der Kraftfahrzeugverkehr an Baustellen vorbei über die Geh- und Radwege entlang geführt werden konnte, seien vorbei. Die vorgegebenen Arbeitsraumbreiten – erklärte Nöh – hätten sich vergrößert. Deshalb gebe es in aller Regel Vollsperrungen.

Auch Verständnis

Bei Facebook äußerten etliche Nutzer Verständnis. So schreibt Jürgen Meinking: „Aber wenn es vor Euren Häusern stinkt und das Schmutzwasser nicht mehr abfließen kann, dann ist das Gemeckere groß..... Wenn eine Sanierung ansteht, dann ist das so, und man sollte froh sein, dass es Menschen in Cloppenburg gibt, die es frühzeitig erkennen und Maßnahmen einleiten.“ Nadja Kamps schlägt dagegen vor: „Wie wäre es denn mal, wenn die Leute, die in Cloppenburg wohnen und arbeiten, mit den Fahrrad zur Arbeit fahren?“

Schleichweg

Die Ärzte und das benachbarte Soestebad sind derweil ebenso mit dem Auto zu erreichen wie die Bäckerei und die Apotheke vom Kreisel am Pingel Anton. Von hier kann im Übrigen auch der Hagenweg noch befahren werden. Findige Autofahrer haben hier bereits einen Schleichweg am Stadtpark und Parkhotel entlang Richtung Osterstraße ausgemacht – eine Möglichkeit, die den dortigen Anliegern nicht gefallen dürfte.

Weil das Soestebad noch mit dem Auto zu erreichen ist, sind die Linksabbiegerspur aus Richtung Bethen kommend und die Rechtsabbiegerspur aus Richtung Innenstadt weiterhin geöffnet: Das führt regelmäßig ortsunkundige Autofahrer in die Irre, die dann vor der Sperrung erst einmal wenden müssen.