Fleischindustrie: Wimberg fordert größere Stammbelegschaft

Cloppenburg /Hannover Als sehr sachlich und konstruktiv bewertet Landrat Johann Wimberg den Fleischgipfel, der am Freitag digital von Hannover aus organisiert wurde. Beteiligt daran waren die Ministerinnen Barbara Otte-Kinast und Carola Reimann sowie Minister Bernd Althusmann. Ebenfalls mit am „digitalen Tisch“: Vertreter der Fleischwirtschaft. Wimberg hatte zusammen mit der Osnabrücker Landrätin Anna Kebschull die Landkreise bei dem Gespräch vertreten. Der Cloppenburger Landrat sieht Handlungsbedarf, um den Missbrauch von Werkvertragsarbeit zu bekämpfen. Es reiche daher nicht, so Wimberg, dies nur für eine einzige Branche isoliert anzugehen. Damit blieben dann die meisten Arbeitsverhältnisse im Werkvertrag unberücksichtigt, erklärte der Landrat weiter.

Dies sei auch rechtlich problematisch, einseitig und nicht zielführend im Sinne der betroffenen Arbeitnehmer in anderen Branchen. Aus seiner Sicht müsse gewährleistet sein, dass in allen Unternehmen die Stammbelegschaft stets die deutliche Mehrheit der Beschäftigten ausmache. Nach seinem Vorschlag sollten mindestens zwei Drittel oder drei Viertel der Beschäftigten zur Stammbelegschaft eines Unternehmens gehören. Über Werkvertragsarbeitsverhältnisse könnte dann die Belegschaft ergänzt werden, damit die Unternehmen Produktionsspitzen flexibel und wettbewerbsfähig organisieren könnten. Wimberg begrüßt, dass ein weiteres Gespräch dazu noch vor der Sommerpause organisiert werden soll. Dann soll auch der Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zum Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie vorliegen.

