Cloppenburg Silberne Foodtrucks glänzen in der Sonne, aus dem Dach der Bar sprudelt das Wasser, Paletten-Sofas laden zum Verweilen ein. Wenn nicht überall aufwendig designte und in kräftigen Farben lackierte Fahrräder stehen würden, könnten die Besucher der Hausmesse beim Cloppenburger Fahrradhersteller Derby Cycle denken, sie wären auf einem angesagten Musik-Festival unterwegs.

Dabei stehen die rund 400 Fahrradmodelle, die auf 10 000 Quadratmetern auf dem Gelände am Werner-Eckart-Ring gezeigt werden, dem Ambiente in puncto Style in Nichts nach. So leuchtet das Modell Kalkhoff Berleen in einem kräftigem Rot, einige Mountain-Bikes der Marke Focus fallen vor allem durch ihre dicken Reifen auf. Und an wieder einem anderen Modell zieht die gut sichtbare Federung im Rahmen Blicke auf sich. Wer denkt, dass Fahrräder nur gut fahren müssen, der wird in Cloppenburg nun eines Besseren belehrt.

4300 Händler des niederländischen Pon-Konzerns, zu dem Derby Cycle gehört, werden noch bis Sonntag auf der Hausmesse erwartet, berichtet Katharina Proske, Pressesprecherin von Derby, beim Rundgang über das Messegelände. Dabei sind die Marken Kalkhoff, Gazelle, Raleigh, Univega, Cervelo und Focus. Auffällig ist die hohe Anzahl an E-Bikes. „Elektrofahrräder haben mittlerweile einen Anteil von 23,5 Prozent am gesamten Fahrradmarkt. Im vergangenen Jahr wurden 980 000 E-Bikes in Deutschland verkauft. Langfristig wird der Anteil laut Zweirad-Industrie-Verband auf 35 Prozent steigen“, so Proske.

Und das Fahrrad mit elektrischer Unterstützung ist auch deswegen so beliebt, weil es für jede mögliche Nutzung ein Modell gibt. So gibt es im Portfolio des Pon-Konzerns mittlerweile wetterunabhängige Trekking-Räder mit dicken Reifen und Spikes, Rennräder, Mountainbikes oder auch Modelle, die sich aufgrund des geringen Gewichts besonders gut für die Stadt eignen. „Die Zielgruppe für Elektro-Räder wird immer jünger und die Nutzung breiter“, meint Proske.

Und dank zahlreicher Leasing-Möglichkeiten wird das Fahrrad, das häufig mehrere tausend Euro kostet, auch für eine größere Zielgruppe erschwinglich. Proske: „Einige Händler erzählen, dass sie bis zu 50 Prozent ihres Umsatzes mit Leasing machen.“

Komplettiert wird das Angebot auf der Hausmesse durch 160 Test-Räder, eine Teststrecke und durch 16 weitere Lieferanten wie Bosch und Continental. „Es ist unser wichtigstes Order-Event. Wir bieten das Komplett-Programm für unsere Händler“, so Proske. Und da geht es wohl nicht nur ums Zweirad, sondern auch ums Ambiente.