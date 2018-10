Cloppenburg Ziegen, Schafe, Hühner und Alpakas werden am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr die Cloppenburger Innenstadt bevölkern. Denn dann startetet die Cloppenburg Marketing GmbH (CM) in diesem Jahr mit ihrem zweiten Eventblock zur Kampagne „Cloppenburg – samstags bis 18 Uhr geöffnet“. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Cloppenburg mäht… und kräht!“.

In der Stadtmitte erwartet die Besucher des Shopping-Samstages neben der Ausstellung von Mähdreschern und Traktoren der Firma ABC Bruns aus Cloppenburg auch viel Tierisches. Schäfer Matthias Abeln aus Dwergte wird mit Schafen und Ziegen anreisen und einen kleinen Streichelzoo aufbauen. Hier können sich die Besucher beim Profi über verschiedene Schaf- und Ziegenrassen sowie deren Eigenschaften informieren. Weiterhin stellt der Rassegeflügelzuchtverein Cloppenburg von 1896 seine Tiere aus, zu denen unter anderem farbenfrohe Hühner und Hähne, Enten und sogar lachende Hähne gehören. Der Verein steht für sämtliche Informationen zu Vereinsarbeit, Veranstaltungen und Ausstellungen gern zur Verfügung und freut sich auf tolle Gespräche mit den Besuchern, heißt es.

Neben Rassegeflügel, Enten, Ziegen und Schafen werden in diesem Jahr auch erstmals Alpakas in der Stadtmitte zu sehen sein, die sich während der Veranstaltungszeit auch in der Innenstadt bewegen werden. Musikalisch untermalt wird dieser Themensamstag vom niederländischen Duo Saxeon.

Wie an jedem Samstag haben die Geschäfte in der Stadt Cloppenburg bis 18 Uhr geöffnet. Die Cloppenburger Kaufleute und Gastronomen freuen sich auf einen entspannten Shopping-Samstag, heißt es von der CM.