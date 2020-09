Innenstadt: Keine einheitlichen Leuchten diesen Winter

Cloppenburg In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Markt und Sport legten das Stadtmarketing und das Cloppenburg Marketing (CM) ein Konzept für eine neue, einheitliche Weihnachtsbeleuchtung vor. Am Dienstag berichtete Hubert Kulgemeyer, Geschäftsführer des CM, den Ausschussmitgliedern über den Fortschritt beim Thema. Am 31. August habe sich erstmalig ein Arbeitskreis getroffen, zu dem auch alle Vertreter der betreffenden Straßen – Mühlenstraße, Lange Straße, Osterstraße, Bahnhofstraße – gekommen waren.

Es herrschte Einigkeit, dass etwas passieren müsse, speziell in der Mühlenstraße, in der die Beleuchtung abgängig sei. Außerdem habe sich der Arbeitskreis darauf geeinigt, defekte Beleuchtung – wie etwa die beiden Schilder „Weihnachtsmarkt“ – nicht mehr aufzuhängen. In der Mühlenstraße wurde der Wunsch geäußert, die Beleuchtung auch im Hinblick auf die Sanierung ins Auge zu fassen. So könnten beispielsweise Strahler im Boden zur Weihnachtszeit entsprechend foliert werden. Auch kam die Idee gut an, eine mitnachwachsende Weihnachtsbeleuchtung in den Bäumen zu installieren, wie es bereits beim Landkreis Cloppenburg der Fall ist. Auch wurde sich dafür ausgesprochen, eine einheitliche Lichtfarbe in der Innenstadt vorzuhalten.

Eine erste Kostenschätzung für eine einheitliche Beleuchtung – wie sie aktuell in der Langen Straße hängt – hatte 70 000 Euro für die Mühlen- und Bahnhofstraße ergeben. An der Osterstraße soll diese nicht installiert werden. Denn die Beleuchtung spannt sich über die gesamte Straße. Das ist mit Lastwagen oder höheren Fahrzeugen auf der Osterstraße nicht machbar. Die Anwohner wollen diese 70 000 Euro nicht alleine stemmen und erwarten nun Ideen der Stadt, wie das Geld aufgeteilt werden könnte.

Prof. Dr. Lucien Olivier – ein Christdemokrat – warf die Frage auf, ob es angesichts weniger Kirchgänger und vieler Menschen nicht christlichen Glaubens zeitgemäß sei, eine Weihnachtsbeleuchtung zu haben. Das bejahte Kulgemeyer auch in Hinblick auf eine Winterbeleuchtung – die vielleicht sogar von November bis Februar für eine schöne Stimmung sorgen könne.

Für diesen Winter werde es mit der neuen Beleuchtung allerdings nichts. Die Anlieger hatten sich aber darauf geeinigt, in einem ersten Schritt die Schaltzeiten zu vereinheitlichen. In einem nächsten Treffen des Arbeitskreises sollen erste Gestaltungsideen thematisiert werden.