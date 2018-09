Cloppenburg Die Anwohner des Kampwegs in Vahren verstehen die Welt nicht mehr. Zwar hängt am Ortseingang noch ein Hinweisschild, auf dem steht, dass die EU den Glasfaserausbau hier vor Ort fördere, bei ihnen tut sich aber absolut nichts. Die Verlegung der Kabel, die ein schnelleres Internet bringen, endet nur wenige Meter vor ihren Häusern. Für die Anwohner im Bereich Kampweg/Westerfeld/Auf den Rien heißt es also weiter warten – noch ist unklar, wie lange sie sich noch gedulden müssen.

Kritik an den übergeordneten Stellen hat nun Landrat Johann Wimberg (CDU) hinsichtlich der Breitbanderschließung in Vahren geübt. Alle von Bund und Land bewilligten Fördermittel würden vollständig verwendet, erklärte er jüngst in einer Kreistagssitzung. So liege die Gesamtwirtschaftlichkeitslücke des Dienstleisters EWE TEL (Oldenburg) für die Erschließung von 92 Projektgebieten und 65 unterversorgten Schulen in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden bei etwas mehr als 9,8 Millionen Euro. Der Zuschuss des Bundes betrage 4,9 Millionen Euro, der des Landes liege bei zwei Millionen Euro. Der Landkreis sowie die Städte und Gemeinden würden einen Eigenanteil von jeweils 1,45 Millionen Euro zu schultern haben.

Da die Gebietskulisse des aktuellen Ausbauprojekts in Vahren aus vergabe-, förderrechtlichen und finanziellen Gründen nicht erweitert werden könne, sei der weitere Bedarf in Vahren für das nächste Förderprojekt vorgemerkt worden. Dies sei Anwohnern der Straßen „Kampweg“ und „Auf den Rien“ in Vahren, die außerhalb des derzeitigen Ausbaugebietes liegen, in der Stabsstelle Wirtschaftsförderung mitgeteilt worden, nachdem sie sich dort telefonisch gemeldet hatten, erklärte der Landrat. Parallel seien die Adressen an die EWE Tel zur Prüfung eines eigenwirtschaftlichen Ausbaus nach Abschluss der geförderten Erschließungsmaßnahme übermittelt worden. Auch den fünf Haushalten, die am 9. August einen Sammelantrag auf Anschluss an das Glasfasernetz eingereicht hätten, sei am 14. August schriftlich mitgeteilt worden, dass der Bedarf in Vahren in die Ausbauplanung des künftigen Projektes einbezogen werde.

„Der Landkreis wird in enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden ein neues Förderprojekt planen und Förderanträge bei Bund und Land einreichen, wenn die entsprechenden Förderprogramme verabschiedet sind“, ergänzte Wimberg. Der Bund habe bereits einen Förderaufruf gestartet. Die Förderrichtlinie des Landes werde Ende des Jahres erwartet. Beide Unterstützungsprogramme seien kumulierbar. Geplant sei, das Programm des Landes abzuwarten.

Zur Vorbereitung der Antragstellung habe der Landkreis bereits frühzeitig am 2. August – als einer der ersten Landkreise in Niedersachsen – ein Markterkundungsverfahren gestartet, berichtete der Landrat. In diesem werden die Telekommunikationsanbieter aufgefordert, die bereits erschlossenen Gebiete anzuzeigen und die Ausbauabsichten für die nächsten drei Jahre verbindlich mitzuteilen. Die Ergebnisse werden am 12. Oktober erwartet. „Diese sind Grundlage der Ausbauplanung, da in den Gebieten, in denen ein eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant ist, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen kein geförderter Ausbau stattfinden darf“, erklärt Wimberg.

Zur zeitlichen Realisierung konnte der Landrat keine verbindliche Angaben machen, da zunächst die Antragsmodalitäten abzuwarten seien. Ferner seien nach Auswertung der Ergebnisse des Markterkundungsverfahrens, der Festlegung der Gebietskulisse und Berechnungen zur Wirtschaftlichkeitslücke die Beschlüsse der politischen Gremien zur Finanzierung einzuholen. „Allein das europaweite Ausschreibungsverfahren beansprucht circa ein halbes Jahr“, berichtete Wimberg.