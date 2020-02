Cloppenburg Bauern-Demos mit hupenden Treckern in der ganzen Republik, Rote Gebiete und zu viel Nitrat im Grundwasser, Preiskampf zwischen Landwirtschaft und den Handelskonzernen: Die Landwirtschaft steht momentan sehr am Pranger – und teilt im Gegenzug ihrerseits auch in viele Richtungen aus. „Sprecht mit uns, nicht über uns“, fordern die Landwirte. Das tun wir: Die NWZ wollte wissen, was eigentlich der Nachwuchs der Branche zu den ganzen Problemen sagt. Einige ausgebildete Landwirte haben wir deswegen zum Gespräch gebeten. Sie besuchen nach ihrer Ausbildung und mindestens einem Jahr Berufserfahrung die zweijährige Fachschule Agrarwirtschaft an den Berufsbildenden Schulen am Museumsdorf in Cloppenburg.

Alle sechs jungen Landwirte wünschen sich einen besseren Dialog zwischen den Beteiligten – Landwirtschaft, Verbände, Politiker, Verbraucher. Außerdem fordern sie, dass die Verbraucher ein echtes Interesse für die Lebensmittelproduktion haben. Die Stalltür würde bei jedem von ihnen offenstehen, bieten die Junglandwirte an. Der Nachwuchs ist bereit für den Dialog – sind wir es auch?