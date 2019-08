Cloppenburg Leidenschaft für Biologie und Chemie sind laut Melanie Delchmann wichtig, wenn man beim LVL (Lebensmittel- und Veterinärlabor) in Emstek Biologielaborant oder Biologielaborantin lernen will. Zusammen mit ihren Mit-Azubis Lisanne Weillmeyer, Julia Scholz und Linda Marischen betreut sie an diesem Freitagmorgen den Stand von LVL auf der 9. Jobmesse in der Cloppenburger Münsterlandhalle.

Am Samstag geöffnet

Die vier jungen Damen freuen sich über das große Interesse der Zuschauermassen, die sich schon kurz nach Messeöffnung um 9 Uhr durch die Gänge des Zeltes und der Halle schieben. Insgesamt 107 Aussteller aus allen Branchen und Bereichen wollen noch bis zum heutigen Samstag Nachwuchskräfte, Fachkräfte oder Praktikanten finden. Auch eine Ausbildung zum biologisch-technischen Assistenten ist bei LVL möglich.

Die große Bandbreite von 14 Ausbildungsberufen in den Bereichen Lebensmitteltechnik, Wirtschaft, Logistik und Technik bietet der Feinkosthersteller Wernsing (Addrup) an. „Vor allem die kaufmännischen Berufe und der Bereich Technik werden stark nachgefragt. Die Fachkraft für Lebensmitteltechnik aber beispielsweise ist auch ein toller Beruf, der viele Bereiche verbindet, aber nicht so in den Köpfen der Jugendlichen ist“, erläutert Jessica Beuse, Personalreferentin bei Wernsing.

Zwischen 35 und 39 Auszubildende stellt das Unternehmen der Lebensmittelbranche jährlich ein, so Beuse. „Bislang konnte wir immer alle Plätze besetzen. Die Situation könnte sich aber verschärfen, wenn im kommenden Jahr der Abiturjahrgang an den Allgemeinbildenden Gymnasien wegfällt“, meint Beuse. Bewerbungen bei der Essener Firma sind bereits möglich, im kaufmännischen Bereich gibt es eine Bewerbungsfrist. Ansonsten versucht das Familienunternehmen, seine Auszubildenden bis zum Jahreswechsel gefunden zu haben. Anmeldungen sind auf der Jobmesse auch für den Wernsing-Schnuppertag am 10. Oktober möglich.

Viele Extras für Azubis

Mit einer hohen tarifgebundenen Vergütung, Extra-Zahlungen für Bücher und Tickets, viel Unterstützung und der Möglichkeit für ein späteres Studium wirbt die Firma Strabag mit ihrem Sitz in Vechta um Auszubildende. Hier werden Baugeräteführer, Straßenbauer und Kaufleute im Büromanagement ausgebildet, erläutert Andrea Uffelmann aus der Personalabteilung. Und auch dieses Unternehmen konnte seine Ausbildungsplätze bisher immer besetzen, eine Bewerbung ist schon möglich.

Der „absolute Eyecatcher“ und auch Publikumsmagnet sind laut Uffelmann die beiden Simulatoren auf dem Strabag-Stand. Die Besucher können hier das Radlader- und Baggerfahren üben. „Die Mädels haben häufig mehr Fingerspitzengefühl“, weiß Uffelmann.

Wer diese Simulatoren noch ausprobieren will oder sich an den zahlreichen anderen Ständen über seine berufliche Zukunft klar werden möchte, hat dazu heute noch zwischen 10 und 16 Uhr in der Münsterlandhalle Zeit.

Ein Video gibt es unter nwzonline.de/videos